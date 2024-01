Santiago Segura se pronuncia sobre su preocupante estado de salud: "Me preocupa que no encuentren las causas"

Durante 2023, Santiago Segura sorprendía a sus seguidores con unas fotografías desde el hospital. El director de las populares películas 'Padre no hay más que uno' y otros tantos éxitos de taquilla, preocupa a los espectadores con esta imagen. Debido a su trabajo como humorista, muchos usuarios pensaron que se trataba de una inocentada del día 28 de diciembre, pero no era ninguna broma.

El artista acudía al centro médico para hacerse una ecoendoscopia, y aseguraba más tarde en sus redes sociales que "no se ve nada chungo". En este contexto, acabó más tranquilo este 2023 y después de otra prueba médica, Segura ha revelado más detalles sobre su estado de salud, más preocupante de lo que pensaban sus seguidores.

La “inocentada” de hoy…

(Por suerte nada grave… espero) pic.twitter.com/6hORO4IUP3 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) December 28, 2023

En un primer momento parecía que no era nada grave pero tras unos días en el hospital, el actor ha querido aclarar su situación médica: "Llevo tiempo con insuficiencia pancreática y me preocupa que no encuentren las causas del problema", confesaba Santiago Segura. Aunque le causa dolores generales, estos no le "impiden seguir trabajando, pero resulta bastante pesado tener trastornos digestivos y malestar de manera constante".

Esta enfermedad consiste en "la incapacidad del páncreas de producir y/o transportar suficientes enzimas digestivas para la fragmentación de los alimentos en el intestino y permitir su posterior absorción", unos síntomas preocupantes si no consigue averiguar la causa y su posterior tratamiento.