El programa de este miércoles 25 de junio ha estado protagonizado por el actor Santiago Segura, que acudía a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo proyecto cinematográfico. El director español, autor de las exitosas franquicias 'Torrente' y 'Padre no hay más que uno', ha regresado al programa presentado por Pablo Motos para hablar de la última película en la que ha trabajado, 'Padre no hay más que uno: Nido repleto'.

Es imposible no saber quién es Santiago Segura, uno de los actores y directores más exitosos de nuestro cine. Ahora, su labor como director se ha centrado sobre todo en la saga 'Padre no hay más que uno', todo lo contrario a Torrente: comedias familiares protagonizadas por una familia española de clase media que han sumado ya más de 55 millones de euros. "Es la única vez que lo he hecho en mi vida. Gravé la película 5 antes que la 4", dice.

Su preocupación política y por el mundo

La inquietud por la situación política y social actual es una constante en quienes no pueden mirar hacia otro lado. “Si ves que la gente que controla el país no son honrados, mis amigos se sienten muy decepcionados”, declaró recientemente Santiago Segura, reflejando ese sentir colectivo de desconfianza por el 'Caso Ábalos' que sacude el partido de Pedro Sánchez.

Cada mañana, ese desánimo se mezcla con la preocupación por lo que ocurre en el mundo. Segura lo expresó con una sinceridad desarmante: “Me levanto todas las mañanas angustioso, por Irán, las guerras y por España”. No es solo un pensamiento casual, es un síntoma de la tensión emocional que muchos sienten al ver cómo el conflicto, la injusticia y la inestabilidad se normalizan.

“Ábalos ha encontrado algo más lucrativo que el cine. Le daría el papel porque hace gracia”. Una frase que mezcla crítica y humor, muy en su estilo, pero que también pone en evidencia cómo la política, en ocasiones, parece más cercana a una tragicomedia que a una tarea seria y responsable. Las palabras de Santiago Segura no solo denuncian, también invitan a reflexionar.