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TELEVISIÓN

Santiago Segura pone fecha a 'Torrente Presidente' en Netflix: cuándo podrás verla en casa

La película de Santiago Segura está arrasando en cines y pronto lo hará en Netflix

Así es el bar donde se grabó una escena de 'Torrente, presidente'

Así es el bar donde se grabó una escena de 'Torrente, presidente' / Instagram

Con más de 2 millones de espectadores y 16 millones de euros recaudados en apenas 10 días, 'Torrente Presidente' es el nuevo fenómeno del cine español, un hito inesperado después de que la última película únicamente recaudase 10,6 millones de euros en todo su recorrido.

Lo nuevo de Santiago Segura ha demostrado que una buena campaña de marketing es imprescindible para que una película conecte con el público. Y en este caso, ha bastado con no publicar el tráiler hasta después del estreno de 'Torrente Presidente'.

Quizás pensabas que con estas cifras, tenemos 'Torrente Presidente' en cines para rato, pero Santiago Segura ya ha revelado la ventana de estreno de la película en Netflix, la plataforma de streaming que albergará la secuela.

¿Cuándo se estrena 'Torrente Presidente' en Netflix?

Ante la consulta de un seguidor interesado en ver 'Torrente Presidente' en plataformas de streaming desde casa para aprovechar el subtitulado (es una persona sorda), Santiago Segura le respondió con una fecha: "yo creo que para verano ya estará en Netflix".

Santiago Segura, director de sagas como Torrente y Padre no hay más que uno

Santiago Segura, director de sagas como Torrente y Padre no hay más que uno / SPORT

Aunque no hay una fecha oficial confirmada, todo apunta a que el estreno puede producirse a finales de junio o durante los meses estivales, antes de que termine el verano en septiembre.

Un movimiento bastante habitual en el cine español: primero explotar el recorrido de la película en salas y después dar el salto al streaming. En el caso de Netflix, la saga ya tiene un amplio recorrido en la plataforma, la única con las cinco películas disponibles al completo.

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Además, el éxito de esta entrega ha reabierto el debate sobre el futuro de la saga. El propio Santiago Segura ha dejado la puerta abierta a una séptima película, aunque con condiciones: alcanzar los 5 millones de espectadores y una historia que merezca la pena. Lo primero parece complicado por ahora, aunque no es imposible para 'Torrente'.

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