Santiago Segura, sin pelos en la lengua sobre si este famoso participará en 'Torrente, Presidente': "Me escribió para decirme..."

Empieza la cuenta atrás para el estreno de la nueva película de Santiago Segura: 'Torrente, Presidente', uno de los estrenos más esperados de 2026. Se podrá ver en todos los cines de España a partir del próximo 13 de marzo.

El pasado sábado, Segura compartió en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, un pequeño tráiler de lo que será la película, a pesar de que había comentado en 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, que no tenía intenciones en promocionar 'Torrente, Presidente'. "Los que sois fans de 'Torrente' ir a ver la película; los que tenéis sensibilidad no vayáis, por favor", aseguró en Antena 3.

El tráiler únicamente está compuesto por frases, sin imágenes: "'Soez, vulgar, desagradable, grosera, zafia, mal escrita y peor dirigida… y esta es aún peor: ¡Torrente, Presidente!'".

Ayer, el director de 'Torrente, Presidente' acudió al programa de 'Y ahora Sonsoles' donde habló del estreno de la película, pero también se quiso acordar del fallecimiento de su amigo, Fernando Esteso. Además, contó que el cómico aparecerá en la obra cinematográfica.

"Estoy triste... se ha ido una persona que aprecio mucho. Me gustaría recordar a Fernando con una sonrisa y con el cariño que daba a la gente. Me parecía un tío tan entrañable", empezó explicando en el programa de Sonsoles Ónega.

El humorista Fernando Esteso. / DAVID AGUILAR/EFE

En ese instante, Pilar Vidal cuestionó: "Con todo el cariño del mundo, y se enfada que se enfade conmigo... Dinos, por favor, que la última actuación de Esteso será en 'Torrente Presidente', que se estrena el próximo 13 de marzo".

Segura no se mordió la lengua y desveló que "en 'Torrente 4', tenía una cierta prevención, porque me decían que Fernando Esteso está fatal, que ha dejado la actuación, que no tiene memoria. Le tenía tanto cariño que le llame, tenía un papelito de ocho frases. Lo bordó, y me dijo que poco me has dado. Y le dije que para siguiente le ponía un buen papel. Lo pasamos muy bien".

Al enterarse de que iba a salir a la luz 'Torrente, Presidente', Esteso contactó con Segura: "Me escribió para decirme que no le había puesto nada, le dije que si tú me dices que quieres salir, tú vas a salir. Me acuerdo de que vino con el respirador, se lo quería quitar y le dije que iba a salir con el respirador".