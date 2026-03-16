Quién es Santiago Segura, el invitado de esta noche de 'El Hormiguero' que ha resucitado a 'Torrente'

El actor, director y productor Santiago Segura vuelve a estar en el centro de la actualidad cinematográfica, aunque en esta ocasión por algo muy diferente a 'Padre no hay más que uno', que es lo que ha venido haciendo estos últimos años.

Con el estreno de 'Torrente, Presidente', el cineasta y protagonista recupera a un personaje mítico doce años después de la última entrega, el más irreverente del cine nacional, regresando a la gran pantalla. Y cómo no, visita 'El Hormiguero' para hablar de esta sexta película, al mismo tiempo que cuenta algunas curiosidades de un rodaje en el que no han faltado cameos.

Segura vuelve a meterse en la piel de José Luis Torrente, el ex policía corrupto, machista y políticamente incorrecto que conquistó al público desde finales de los años 90, enfrentándose ahora a una trama ambientada en el mundo de la política actual.

Éxito total en el estreno de 'Torrente, presidente' / SPORT

Torrente y Santiago Segura, un equipo de éxito en el cine español

La saga comenzó en 1998 con 'Torrente, el brazo tonto de la ley', una comedia que sorprendió en taquilla y se convirtió en un fenómeno cultural en España. Desde entonces, cada nueva entrega ha conseguido atrapar a millones de espectadores, contando con muchos cameos de famosos.

Además de su faceta como actor, Segura es uno de los directores más exitosos del país. En los últimos años ha arrasado en taquilla con comedias familiares como 'Padre no hay más que uno' y sus secuelas, consolidándose como uno de los directores que mejor conecta con el público.

Nacido en Madrid en 1965, Segura comenzó su carrera en el cine con pequeños papeles y trabajos relacionados con la fantasía y el terror. Su salto definitivo se produjo tras colaborar con el director Álex de la Iglesia, con quien trabajó en películas que marcaron sus comienzos en la industria.

Como habrás comprobado, no hay nada que se le resista a un Santiago Segura que ha probado suerte tanto en la comedia más adulta como en el cine más blanco y familiar.