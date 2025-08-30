Santiago Segura ya tiene fecha para el estreno de 'Torrente, presidente'

Después de muchos años de incertidumbre, ya es una realidad: Santiago Segura se ha puesto manos a la obra con la nueva película de Torrente, 'Torrente, presidente'. El rodaje ya ha comenzado y, gracias a las redes sociales, ya se ha podido ver un adelanto.

En una de sus últimas visitas a 'El Hormiguero', el cineasta aseguró que llevaba más de dos años y medio escribiendo la nueva película de la saga, pero que en ese instante no sabía si el proyecto iba a salir a la luz o no.

No obstante, en el estreno de la nueva saga de 'Padre no hay más que uno 5', Segura aseguró que no es nada fácil realizar Torrente, debido a que la actualidad política es imprevisible: "En este país es muy difícil hacer política ficción o sátira social, porque la realidad te supera".

Por otro lado, desveló que "llevo cuatro años dándole vueltas a hacer esta película de 'Torrente, presidente' y yo creo que al final tendré que buscar una forma de hacerla que sea divertida".

Respecto a la última película de la saga, 'Operación Eurovegas', señaló que "me frustraba porque no se me podía ocurrir nada más loco que el periódico por la mañana. Yo me levantaba por la mañana y leía el periódico y decía, no puede ser".

Ahora, se ha conocido que 'Torrente, presidente' se estrenará el 13 de marzo de 2026, según ha confirmado EFE Sony Pictures.

Hace unas semanas se filtraron las primeras imágenes de la película, en ellas se puede ver que Torrente estará al frente del partido político 'Nox', una clara referencia al partido Vox de Santiago Abascal.

Por otra parte, en el vídeo también se aprecia que el director volverá a contar con el actor Carlos Areces. Por ahora, es lo único que se ha podido ver de 'Torrente, presidente'.