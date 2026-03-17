Santiago Segura explota en 'El Hormiguero' por 'Torrente, presidente' y Pablo Motos alucina

Cosa seria el estreno de 'Torrente, presidente'. La película de Santiago Segura consiguió recaudar un total de 2,4 millones de euros en su día de estreno, logrando el 78% del total de la taquilla, siendo el mejor día de estreno de una película española en los últimos 15 años y la segunda mejor de la historia, solo por detrás de 'Torrente 4'.

Ayer, el director de cine acudió a 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, para promocionar 'Torrente, presidente', aunque ya se puede ver en la gran pantalla desde el pasado 13 de marzo. "Siempre vengo aquí cagado porque vengo antes del estreno y ahora como soy un anormal vengo después del estreno. Ya parió la burra".

El intérprete empezó explicando que, durante todo el fin de semana, se ha infiltrado en varias salas de cine para ver cómo reaccionaba el público: "Como el cine tiene esta manía de encender luces antes de tiempo, en una me descubrieron y casi me sacan a hombros como los toreros".

En cuanto a lo que más le inquietaba del estreno de 'Torrente, presidente', Segura no dudó en ser claro: "Es una película que es una parodia, una sátira de la política. Y como tenemos una política tan curiosa, me he vuelto elegante para diferenciarme de Torrente, que no es muy elegante. Torrente es una bestia parda y ha vuelto como tal".

Éxito total en el estreno de 'Torrente, presidente' / SPORT

"Y este era otro de mis miedos porque la sociedad se ha vuelto un poquito más cuidadosa, intenta no herir los sentimientos de las personas que se pueden ofender y me parece bien para la sociedad", señaló en 'El Hormiguero'.

En un momento dado de la entrevista, Motos compartió varias críticas de 'Torrente, presidente' que están saliendo publicadas en distintos medios de comunicación. Por ejemplo, en 'elEconomista.es': "Crítica de Torrente Presidente: tan rentable como impresentable bochorno con Rajoy y José Luis Moreno en la interminable lista de cameos".

El director de cine quiso dejar claro que "a mí que piensen que es bochornoso me parece muy bien, si en la publicidad ya lo decía yo, que está iba a ser aún peor. El aviso no les ha hecho mella".

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Entre risas, el actor estalló: "Qué te hace pensar querido periodista que ponerlo en un titular hace bien a alguien. Eres una mala persona, eres imbécil o ambas cosas. Pues es lo que han hecho". La cara de Motos fue todo un poema.