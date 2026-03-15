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Santiago Segura emite un comunicado tras el estreno de 'Torrente, presidente': "He dudado un poco, pero..."

El director de cine y actor compartió varios mensajes a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter

Éxito total en el estreno de 'Torrente, presidente'

Éxito total en el estreno de 'Torrente, presidente' / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Las expectativas estaban por las nubes, pero Santiago Segura ha superado todos los límites con 'Torrente, presidente'. Una película que él mismo ha descrito como "soez, vulgar, desagradable, grosera, zafia, mal escrita y peor dirigida". Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, la realidad es que la obra está siendo un éxito rotundo desde su estreno el pasado 13 de marzo.

La película está dando mucho de qué hablar en redes sociales y el director de cine quiso compartir un mensaje a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter. El actor se sinceró diciendo que "he visitado tres sesiones distintas en dos cines, salas abarrotadas, gente riendo en cada gag y sorprendiéndose con cada cameo, carcajadas y al final en cada sesión… aplausos".

No dudó en confesar que "misión cumplida: no puedo ser más feliz". Tras el mensaje publicado el mismo viernes, las redes sociales reaccionaron afirmando que se trataba de un éxito, mientras que otros pusieron en duda la calidad de la obra cinematográfica. Por esta razón, el intérprete compartió un comunicado aclaratorio.

"Pues he dudado un poco en publicar estos datos que me ha mandado la distribuidora", empezó explicando, especialmente porque "no quería amargar a mis 'haters'".

Sin embargo, finalmente lo hizo gracias a todos los mensajes de apoyo que ha recibido desde el viernes: "Pero sé, que, todos los que me habéis ayudado a hacerlo posible, os vais a alegrar!".

Santiago Segura, en 'Torrente Presidente'

Santiago Segura, en 'Torrente Presidente' / X

En el escrito exponía que la película había arrasado, consiguiendo un total de 2,4 millones de euros en su día de estreno, cosechando el 78% del total de la taquilla, siendo el mejor día de estreno de una película española en los últimos 15 años y la segunda mejor de la historia, solo por detrás de 'Torrente 4'.

"Es el segundo mejor día de estreno de una película en España en los últimos 10 años. Es el octavo mejor día de estreno de una película en la historia de España. Logra un +37% más que la reciente Avatar: El Fuego y la Ceniza en su día de estreno', decía el mensaje".

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Los datos demuestran que 'Torrente, presidente' está siendo un éxito rotundo y se perfila como una de las películas más destacadas de 2026.

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