Santiago Segura dicta sentencia sobre si habrá 'Torrente, presidente': "Llevo años dándole vueltas"

Santiago Segura tiene en mente realizar una nueva saga de 'Torrente'. En una de sus últimas visitas a 'El Hormiguero', el cineasta aseguró que llevaba más de dos años y medio escribiendo 'Torrente, presidente', la sexta película.

Esta mañana, el director de cine ha estado presentando su nuevo proyecto profesional: 'Padre no hay más que uno 5'. A las preguntas de los medios de comunicación sobre la actualidad política, ha señalado que "en este país es muy difícil hacer política ficción o sátira social, porque la realidad te supera".

Sobre la posibilidad real de realizar 'Torrente, presidente', el actor ha manifestado que después de todos los acontecimientos actuales que están pasando en España en el ámbito de la política no pasaría nada por hacerla.

"Llevo cuatro años dándole vueltas a hacer esta película de 'Torrente, presidente' y yo creo que al final tendré que buscar una forma de hacerla que sea divertida", ha confirmado a los medios de comunicación.

A lo que respecta a la última película, 'Operación Eurovegas', ha asegurado que "me frustraba porque no se me podía ocurrir nada más loco que el periódico por la mañana. Yo me levantaba por la mañana y leía el periódico y decía, no puede ser".

En 'Torrente 5', Segura acertó una cosa que iba a suceder en 2018: "Yo decía que Cataluña ya no estaba en España, que habíamos vuelto a la peseta. Pero algunas cosas desde que rodé la película hasta que la estrenamos pasaron, rollo Nostradamus".

¿Cómo será 'Torrente, presidente'?

Por ahora, se desconocen pocos detalles, pero Alfredo Martínez, periodista del Diario SPORT, aseguró que el director se puso en contacto con el entorno de Lamine Yamal para intentar que haga un cameo. Sin embargo, no se conoce la respuesta del jugador azulgrana.

No sería la primera vez que un futbolista en activo participase en 'Torrente', debido a que lo largo de las cinco entregas, han participado Casillas, Guti, Arbeloa, Sergio Ramos, Fernando Torres o Kun Agüero, entre otros.