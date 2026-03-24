Santiago Segura, sobre las comparaciones con Pedro Almodóvar: "Yo fuera de España no vendo una escoba"

Semanas atrás, Santiago Segura, el reconocido cineasta español, estrenó la sexta entrega de Torrente, llamada Torrente presidente, lo cual lo ha vuelto a colocar frente al ojo de la mirada pública.

Particularmente, a razón de un tweet que lo comparaba con Pedro Almodóvar, quien dirigió la recién publicada Amarga Navidad, se ha establecido una comparación entre ambas figuras de los films nacionales, llegando incluso a captar la atención del propio Segura.

En el mensaje, se determina que Torrente presidente logró diez veces más recaudación en taquilla que Amarga Navidad, por lo que Almodóvar "pierde estrepitosamente" en la comparación, pero no es así a ojos del oriundo de Carabanchel.

"A nivel mundial Pedro Almodóvar es una marca reconocida y respetada, arrasa a nivel de premios y festivales (potencia la marca España) y sus taquillas son espectaculares", ante todo aclaró Segura, mostrando la admiración que siente por el director de, entre otras, La piel que habito.

"Yo fuera de España no vendo una escoba. Todo hay que decirlo", continuó jocosamente, intentando zanjar la innecesaria comparación entre ambos cineastas, cuyas obras son considerablemente diferentes.

En cualquier caso, lo cierto es que Torrente presidente ha logrado un gran estreno, siendo capaz de reunir a un millón de espectadores durante los primeros cuatro días de proyección, es decir, el 70% de la taquilla en España.

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Esto se ha traducido en siete millones de euros en su primer fin de semana, convirtiéndola en el mejor estreno del cine español este año y, más relevantemente aún, en el cuarto más exitoso de toda la historia nacional.