Santiago Segura no se calla nada y compara el escándalo del PSOE con 'Torrente': "Me lo están poniendo muy difícil"

Santiago Segura es uno de los directores de cine más queridos de España por aquello de que siempre ha tratado de reflejar su visión de las cosas a través de un ácido sentido del humor.

Y, precisamente, una de las formas que el cineasta ha tenido desde hace años de representar cómo ve la sociedad española tiene que ver con su saga de películas conocida como 'Torrente'.

De hecho, esta última salía a colación de los últimos escándalos del PSOE, donde se han destapado nuevos casos de corrupción ante los que el propio Pedro Sánchez ha tenido que salir a pedir disculpas.

Todo comenzaba cuando un fan de 'Torrente' usaba al personaje para arremeter contra el gobierno actual: "El principal damnificado de todo esto, por más que no se diga, es Santiago Segura. A ver qué va a hacer para que 'Torrente 6' no parezca un documental".

Algo ante lo que, evidentemente, el propio Santiago Segura no se ha resistido a responder: "Es verdad, me lo están poniendo muy difícil... afortunadamente yo me crezco ante la adversidad", escribe.

Y es que, siendo evidente que una de las señas de identidad de la saga de películas de Segura tiene que ver con hacer una crítica ácida con respecto a la clase política y a los casos de corrupción, es probable que en 'Torrente 6' se vuelvan a tratar dichos temas.

Eso sí, teniendo en cuenta que la película ya se encuentra escrita y en pleno rodaje, parece poco probable que se haga alguna mención en ella a los recientes escándalos del PSOE.

No obstante y viendo cómo funciona la industria del cine, no sería raro que Santiago Segura decidiera hacer algún que otro reshoot para incluir un 'easter egg' de lo ocurrido en su peícula, aunque aún es pronto como para dar nada por sentado.