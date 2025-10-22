Economía
Santiago Niño Becerra adelanta cuándo dejará de aumentar el precio de la vivienda: "Dejará de subir cuando la clase media no pueda pagar más"
El economista suele dejar sus reflexiones acerca de los temas económicos candentes y ahora ha puesto la lupa sobre la inflación en el precio de los pisos
Ver los carteles que aparecen en los escaparates de muchas inmobiliarias resulta desperanzador si estás buscando una vivienda: los precios no dejan de subir, y lo que es peor, no parece haber un desenlace claro en este aumento. ¿Cuándo se revertirá la situación según el economista Santiago Niño Becerra, un habitual en los platós de televisión y en redes sociales?
Antes de nada, no es la primera vez que Santiago Niño Becerra alerta de los problemas a los que se enfrenta la vivienda en España. En una entrevista que acaba de conceder a Catalunya Ràdio, vuelve a reflexionar acerca de un asunto de interés general:
"Los precios de venta y alquiler dejarán de subir pronto", adelanta el economista. Sin embargo, señala que no se refiere a un cambio de tendencia: no quiere decir que el coste de la vivienda vaya a bajar en un futuro a corto plazo.
España, desde los años 50, ha incentivado la compra de vivienda relegando el alquiler social a un papel casi testimonial, con poca vivienda pública, a diferencia de países como Austria o Países Bajos: "España ha ido hacia el camino de la especulación".
Esto ha provocado que la oferta no pueda satisfacer una demanda que no deja de crecer, al mismo tiempo que los sueldos no suben de la misma forma que el precio de la vivienda.
De esta forma, "el precio de la vivienda dejará de subir cuando simplemente la clase media no pueda pagar más", y prevé que esto se pueda dar más pronto que tarde: el endeudamiento de las familias es cada vez mayor y tiene un límite.
Un ejemplo lo pone en el perfil del comprador en estos momentos: inversores, fondos o personas que buscan un refugio económico, un negocio. Y aquellos que buscan una primera residencia siguen anclados en un alquiler que les impide ahorrar para comprar.
