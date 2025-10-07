Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FAMOSOS

Santiago Cañizares desvela el día que se encontró con José Luis Ábalos: "Me molestó la prepotencia"

El guardameta de Real Madrid y Valencia, entre otros, cuenta que no le gustó la actitud del por entonces ministro de Transportes

Cañizares y Ábalos, en un encuentro en un restaurante

Cañizares y Ábalos, en un encuentro en un restaurante / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El caso Koldo, uno de los casos de corrupción política más grandes en España, en torno al asesor político Koldo García Izaguirre, y los políticos José Luis Ábalos Meco, ministro de Fomento en los dos primeros gobiernos de Pedro Sánchez y secretario de organización del PSOE, y Santos Cerdán León, secretario de organización del PSOE (2021-2025).

Mientras el proceso sigue en pie, la investigación no cesa en la Operación Delorme por formar parte de una presunta organización criminal, formada para lucrarse con nueve contratos públicos de compra de mascarillas, valorados en 54 millones de euros.

Una de las últimas figuras públicas que ha hablado de Ábalos ha sido el exguardameta de Valencia y Real Madrid, Santiago Cañizares, que recientemente, en una intervención en Tiempo de Juego de la COPE, ha relatado una anécdota que le ocurrió hace unos años con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

"Quería saludarme"

Cañizares relata que estaba comiendo en un restaurante de carretera de Madrid, hasta que vio un desplegamiento enorme: "Me iba a levantar para marcharme y se me acercó un guardaespaldas que me dijo que el señor Ábalos quería saludarme", contaba.

"Le dije que tenía prisa, que debía llegar a Valencia y que llegaba tarde", afirma Cañizares, señalando que, pese a la insistencia, decidió marcharse sin entrar. En ese momento, Paco González le pregunta entre risas si ya sospechaba algo de lo que años después se sabría, sobre su caso, a lo que Cañizares responde que "era un pelín ya sospechoso", pero aclara que lo que realmente le molestó fue la prepotencia que percibió.

"Esa forma de actuar, de tener un salón privado lleno de escoltas de pie mirando cómo comemos e incomodándonos, y que encima me haces levantarme e ir a mí a saludarte", concluía Cañizares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Drogas y mala vida: Simón Pérez, el experto en 'hipotecas a tipo fijo', cuesta abajo y sin frenos
  2. Marc Márquez no irá a 'El Hormiguero' y este es el invitado estrella que le sustituye
  3. Va a 'Supervivientes All Stars', se casa y revela cuánto le paga Telecinco por hacerlo en Honduras
  4. Reaparece Yusuf Dikeç, el tirador turco que reinó en los Juegos de París y dio la vuelta al mundo
  5. Susanna Griso (55 años): 'Me da vergüenza decirlo, pero nunca he hecho dieta y ni siquiera me peso
  6. Reforma del registro horario: Qué es, cómo se aplicará, a quién afectará y cuándo entrará en vigor
  7. Luis Enrique (55 años) desvela su puchero favorito: 'La fabada me encanta pero me gusta mucho más otro plato asturiano que hace mi madre
  8. Jorge Rey señala cuándo llegarán fuertes lluvias y borrascas en España según las cabañuelas

Fallece Adair Mendes, influencer de 31 años, tras someterse a la cirugía conocida como 'foxy eyes'

Fallece Adair Mendes, influencer de 31 años, tras someterse a la cirugía conocida como 'foxy eyes'

Gaza: Dos años de guerra, desde los atentados de Hamás hasta la devastación total

Gaza: Dos años de guerra, desde los atentados de Hamás hasta la devastación total

Así se vio la superluna de la cosecha

Así se vio la superluna de la cosecha

El Imserso anuncia novedades: claves importantes a conocer para reservar los próximos viajes de 2025/2026

El Imserso anuncia novedades: claves importantes a conocer para reservar los próximos viajes de 2025/2026

Santiago Cañizares desvela el día que se encontró con José Luis Ábalos: "Me molestó la prepotencia"

Santiago Cañizares desvela el día que se encontró con José Luis Ábalos: "Me molestó la prepotencia"

Leroy Sané, a golpes con un aficionado del Bayern en la Oktober Fest

Leroy Sané, a golpes con un aficionado del Bayern en la Oktober Fest

Sergio Dalma (61 años), desvela cómo logra mantener su vitalidad: "La cosmética vegana me ha conquistado"

Sergio Dalma (61 años), desvela cómo logra mantener su vitalidad: "La cosmética vegana me ha conquistado"

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Los negociadores de Israel y Hamás continuarán las conversaciones tras una primera ronda "positiva"

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Los negociadores de Israel y Hamás continuarán las conversaciones tras una primera ronda "positiva"