Santiago Cañizares tiene claro quién ganará la Liga: "Es muy raro que..."

El Barça se impuso al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano (2-4) con una remontada heroica para lograr un triunfo que puede valer media Liga. El cuadro de Hansi Flick anotó cuatro tantos en poco más de 20 minutos cuando la derrota parecía asegurada.

Con esta victoria, el conjunto azulgrana es el líder del campeonato con 60 puntos -tres más que el Atlético y empatado con el Real Madrid- con un partido menos que sus principales perseguidores. Muchos dan al Barça como favorito al título, pero hay disparidad de opiniones.

Este debate se trasladó al programa 'El Partidazo de COPE', donde analizaron las claves del partido. Manolo Lama aseguró que "los equipos de abajo no van a regalar. La Liga va a estar bonita", y declaró que el Barça es el equipo que mejor juega y que "eso no lo puede dudar nadie". Sin embargo, no ha querido descartar al Real Madrid de la pelea por el "gen competitivo que le hace siempre estar ahí".

Entonces, el exportero Santiago Cañizares ha respondido. "Llevas razón, Lama. Lo que estás contando no es una opinión, tiene que ver con la historia, pero yo creo que siempre gana la Liga el que mejor juega. Es muy raro que gane un equipo que ha jugado peor que el segundo o el tercero".

Cañizares se ha referido al Barça, al que considera favorito. "Claramente, está jugando muy bien a fútbol, tiene un magnífico entrenador, tiene jugadores en forma, físicamente están como aviones. Tienen hambre y ganas, están convencidos de la idea de su entrenador", ha dicho.

"Celebran cada victoria como los que no están acostumbrados a ganar. Hay algunas veces que los equipos ganan varias Ligas seguidas y es como que, bueno, 'es un día más'. Ese impulso y energía que tiene ahora mismo, a todos los niveles, va a ser difícil que alguien lo supere", ha afirmado el exfutbolista.

Sin embargo, sostiene que al Real Madrid "no hay que darlo por muerto"."Es una evidencia el que tenga alguna duda, que mire la historia hacia atrás", ha remachado Cañizares.

El Barça se metió en el partido con el gol de Lewandowski poco después de que Sorloth anotara el 2-0 momentáneo. Lamine Yamal puso a su equipo por delante en el marcador y Ferran Torres, que había atrapado el tanto del empate, selló los tres puntos con un gol en los últimos instantes de partido.