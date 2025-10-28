Santiago Cañizares (55) revela cuál es su rutina en el gimnasio: "Lo que se pierde con la edad es la fuerza"

Santiago Cañizares fue uno de los mejores porteros de España tras defender la portería de tres clubes de Primera división: Celta de Vigo, Real Madrid y Valencia, su último equipo antes de colgar los guantes. Actualmente, Cañizares está de analista deportivo en Cadena COPE y Movistar Plus.

Hace unas semanas, el ex del Real Madrid dejó a todo el mundo boquiabierto tras anunciar que se va a volver a dar el 'Sí, quiero', pero en esta ocasión con Noemí, una mujer catalana de Calella de Palafurgell. Con este matrimonio, ya sumará tres bodas a sus 55 años.

Ayer, Cañizares reveló en Radio Marca que ya están ultimando los preparativos de la boda, que se celebrará el próximo 14 de noviembre en Valencia, y que ya había conocido a la familia de su futura esposa.

En ese momento de la intervención, el exportero comentó que ha cambiado su rutina de actividad física gracias al apoyo de Noemí: "Voy al gimnasio un par de veces a la semana. Con mi chica, le gusta más el gimnasio que a mí y me está metiendo un poco en vereda en ese sentido".

Quiso dejar claro que "no la conocí en el gimnasio", pero aseguró que quiere seguir yendo para "que este matrimonio no sea un fraude y dentro de cinco años pese diez kilos más".

El comentarista comentó cuál es su rutina de ejercicios en el gimnasio: "Suelo hacer un poco de elíptica para calentar y para hacer un poco de cardio. Y luego hago fuerza. Lo que se pierde con la edad es la fuerza".

Uno de los aspectos que quiere mejorar es la espalda porque "lo necesito" para que "me duela menos". Aunque matizó que es algo habitual en los deportistas de élite: "Siempre tienes dolores de espalda y más si has jugado a fútbol muchos años. También hombros, piernas...".

Lo que ya no hace es natación: "En las pretemporadas nadaba mucho y me venía muy bien, porque me ayudaba a llegar con un coeficiente muy bajo de grasa y no tiene impacto en las articulaciones".