Santiago Calvo, doctor en economía, contesta a Rufián: "La especulación es el síntoma, la oferta bloqueada es la enfermedad"

El precio de la vivienda es una de las mayores preocupaciones para los ciudadanos españoles. Según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, el precio de la vivienda de segunda mano ha subido un 1,8% en su variación mensual, y un 19,9% en su variación interanual. En este contexto, el precio medio de las viviendas ofertadas en febrero se sitúa en 2.950 euros/m². Por lo tanto, multiplicando este precio por los 80 m² de una vivienda estándar, el valor medio de un inmueble de estas características sería de 253.981 euros en febrero de 2026.

Con esta situación, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado que el precio de la vivienda ha aumentado un 12,7% en 2025. Este registro supone su mayor alza en 18 años, encadenando 12 años consecutivos de incremento. La noticia ha generado un debate entre la población, políticos y expertos en economía. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, compartió su opinión a través de redes sociales.

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados / Alberto Ortega / Europa Press

"Ni reformar más. Ni construir más. Ni subvencionar más. Intervención del mercado. El problema se llama: especulación", aseguró en X. Para el diputado, la situación "no se soluciona con parches", sino "gravando y prohibiendo la compra especulativa de vivienda".

"Que las familias dejen de competir con millonarios o con fondos millonarios. Quien quiera hacerse rico que se compre un cupón de la ONCE, pero no una vivienda. Una familia, una casa", expresó el político.

No obstante, hay economistas que no comparten la opinión del diputado. Santiago Calvo, doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, ha respondido al portavoz de ERC: "Rufián dice que el problema de la vivienda es la especulación y que hay que prohibir compras. Vamos por partes...", comienza el experto.

"Los fondos de inversión tienen el 8% del alquiler en España (Banco de España). El 92% son pequeños propietarios. El 'villano millonario' que describe existe, pero es marginal como causa principal", argumenta Calvo. "El problema real tiene nombre: déficit de 700.000 viviendas según el Banco de España", insiste el economista.

El analista económica explica que en 2025 "se generaron 150.000 unidades menos de las necesarias. Visamos 128.000 viviendas nuevas cuando necesitamos 300.000. Y menos del 0,4% del suelo está listo para construir", describe Santiago.

El docente sentencia su respuesta con un análisis sobre la intervención del mercado que propone Rufián: "El control de precios beneficia a quien ya tiene contrato y deja sin opciones a quien busca. 'Una familia, una casa' suena muy bien, pero mientras tardemos 20 años de media en completar un planeamiento urbanístico, el problema no es quién compra. Es que no hay suficientes casas. La especulación es el síntoma. La oferta bloqueada es la enfermedad".