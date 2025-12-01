Santiago Calvo, doctor en Economía: "El sistema de pensiones español está en quiebra"

La inflación y la subida de precios generan preocupación en toda España, pero quienes están a punto de jubilarse tienen otro motivo de inquietud: su pensión. Los trabajadores buscan asegurar la pensión máxima, ya que se convertirá en su principal fuente de ingresos.

En los últimos años, el sistema de pensiones ha experimentado varios cambios. Uno de los más destacados es el aumento de la edad de jubilación y la exigencia de más años cotizados para acceder a la pensión completa.

Además, el sistema enfrenta un desafío creciente: los nuevos jubilados superan en número a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Aunque el empleo juvenil ha experimentado un repunte, no alcanza para equilibrar la salida masiva de la generación del 'Baby Boom'.

Santiago Calvo, doctor en economía y profesor en la Universidad de Las Hespérides, detalló en el pódcast de Javi Linares, 'Linvest Talks', que el sistema de pensiones español se encuentra en quiebra.

"El sistema de pensiones en España funciona como un sistema de reparto. Esto significa que son los trabajadores actuales quienes pagan las pensiones de hoy. Un trabajador que aporta cotizaciones a la Seguridad Social no está depositando su dinero en una hucha gestionada por los políticos, lo que hace es transferir recursos a los pensionistas actuales", explicó.

Calvo añadió que las cotizaciones que se pagan cada año no son suficientes para cubrir las pensiones contributivas, es decir, aquellas que se pagan gracias a los años trabajados y cotizados.

El experto aseguró que, para que el sistema pueda mantenerse en su forma actual durante los próximos años, sería necesario subir impuestos o renunciar a otros servicios públicos.

"Un tercio del presupuesto se destina a pensiones, y se estima que dentro de 20 años será la mitad. Esto significa que el gasto en pensiones limita otras partidas, como sanidad o educación, que también tienen una gran demanda. El sistema está en quiebra porque tiene más pasivos que activos. Además, los intereses de la deuda pública que pagamos son cada vez mayores", declaró.