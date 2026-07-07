TRABAJO
Santiago, albañil (22 años): "Mientras muchos buscan empleo, en la construcción faltan trabajadores"
"El 95% de quienes aprenden este oficio encuentran trabajo y estabilidad", destaca el obrero
Encontrar trabajadores se ha convertido en uno de los mayores problemas de la construcción en España. Muchas empresas llevan meses buscando albañiles y otros profesionales sin conseguir cubrir las vacantes. En medio de esta situación, Santiago, un albañil de 22 años, ha querido desmontar algunos de los tópicos que todavía existen sobre el oficio.
A través de sus redes sociales, el joven asegura que "el 95% de las personas que aprenden esta profesión tienen empleo y estabilidad laboral". Con sus vídeos intenta convencer a otros jóvenes de que la construcción puede ser una alternativa real para ganarse la vida, sobre todo para quienes no quieren seguir el camino de la universidad.
Según explica, hoy en día existen cursos gratuitos de formación que permiten aprender el oficio y empezar a trabajar en poco tiempo.
En su opinión, el problema no es la falta de empleo, sino que cada vez hay menos personas dispuestas a dedicarse a este sector.
La realidad es que las empresas llevan tiempo avisando de la falta de relevo generacional. Muchos trabajadores se acercan a la jubilación y no llegan suficientes jóvenes para ocupar esos puestos, algo que ya está afectando al ritmo de nuevas promociones de vivienda y de las obras de rehabilitación.
Los datos de la Fundación Laboral de la Construcción reflejan esa necesidad de incorporar nuevos profesionales. Solo el año pasado formó a más de 124.000 personas y sigue impulsando programas para facilitar la incorporación de trabajadores a un sector que continúa demandando mano de obra.
Además, la construcción ya no es un ámbito exclusivamente masculino. Cada vez son más las mujeres que deciden trabajar en este oficio y su presencia sigue creciendo año tras año.
Con mensajes como el suyo, Santiago intenta cambiar la imagen que muchos tienen de la albañilería. Defiende que es un trabajo duro, pero también recuerda que ofrece algo que muchos jóvenes buscan cuando empiezan su vida laboral: la posibilidad de encontrar empleo con rapidez y mantener una estabilidad a largo plazo.
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