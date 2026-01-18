Santi Segalà, jefe de predicción del Meteocat, alerta del temporal que llega el lunes a Catalunya: "Un 70% de lo que fue el Gloria"

El fin de semana en Catalunya ha estado pasado por agua prácticamente en su totalidad, pero lejos de terminar la situación se espera que se agudice durante los próximos días, debido a la nueva borrasca que amenaza la península, Harry.

Por eso, esta mañana el Meteocat y Protección Civil han comparecido ante los medios para hacer balance de las últimas horas y alertar de que la situación todavía no ha terminado, sino que estamos justo a la mitad, comparándola incluso con alguna DANA anterior, como la histórica Gloria a inicios de 2020.

El jefe del Área de Predicción del Servei Meteorológic de Catalunya, Santi Segalà, ha apuntado que la situación actual es "una 'llevantada' de libro", un término que se suele usar en Catalunya ante situaciones como las de estos días con vientos de componente noreste o sureste que comportan chubascos y mala mar.

"De cara al lunes o el martes estamos muy pendientes de la mitad este de Catalunya, sobre todo en las comarcas de Girona, en el noroeste", apunta Segalà, que añade que la precipitación acumulada para estos próximos días puede ser de "más de 150 o 200 litros por metro cuadrado".

Además de las lluvias, la nieve también ganará protagonismo "principalmente en el sector oriental del Pirineo y Prepirineo", con grosores potenciales de "más de 40 o 50 centímetros" en esta zona del territorio, por encima de los 1.400 metros de altitud, con posibilidad de "más de 80 centímetros de nieve virgen por encima de los 2.000 metros".

La nieve será protagonista en parte del Pirineo y Prepirineo. / ·

Respecto a la acumulación de agua, Segalà indica que están siguiendo con especial interés la evolución de la situación en el sur del país, en las comarcas de Tarragona y en la desembocadura del Ebro: "Entre el lunes y el martes recibirán más de 100 litros por metro cuadrado".

También señala el temporal marítimo asociado a este fenómeno: "Impulsará vientos de largo recorrido que harán que haya oleaje de más de 2,5 metros en toda la costa catalana, especialmente en la mitad norte, Costa Central y Costa Brava, con olas de más de cuatro metros", apunta.

Así, sentencia añadiendo que se trata de "un temporal marítimo de primera categoría" y recuerda que no es la primera vez que Catalunya vive una situación como esta: "Tuvimos uno hace unos días, por Navidad y San Esteban, pero este puede superarlo porque tendremos vientos perpendiculares del levante o de Gregal, también de componente este en toda la costa con rachas superiores a los 40 o 50 kilómetros por hora".

Por este motivo, el Servei Meteorològic de Catalunya ya ha activado avisos por acumulación de agua, intensidad de las lluvias, oleaje y nieve. Finalmente, Segalà ha querido "recordar la efeméride de hace seis años, con el temporal Gloria en 2020", ya que aunque "no estamos ante el mismo temporal, los próximos días tendremos un 60-70%" de lo que fue aquel fenómeno.