Santi Millán se pronuncia sobre la filtración de su vídeo íntimo: "Tengo cosas mucho mejores"

El presentador de televisión se sinceró en 'Universo Calleja' sobre lo sucedido en 2022

Santi Millán, presentador de &quot;Adivina qué hago&quot;.

Santi Millán, presentador de "Adivina qué hago". / X @adivinaquehago

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Santi Millán es uno de los presentadores de televisión más reconocidos del país, especialmente por su papel en el programa 'Got Talent España'. Además, es humorista y actor español. Sin embargo, uno de los momentos en los que estuvo en el centro de la atención mediática no fue por su trabajo en pantalla, sino por la filtración de un vídeo íntimo que generó una gran polémica.

Sucedió en junio de 2022, cuando se filtró el vídeo en el que aparecía el presentador de televisión manteniendo relaciones sexuales con una mujer que no era su pareja, lo que generó una gran controversia. Fue uno de los momentos más comentados del panorama mediático.

Hace un tiempo, Santi participó en 'Planeta Calleja', presentado por Jesús Calleja, donde habló de cómo vivió todo el revuelo mediático que se generó, entre otros temas.

No fue el único en vivir la experiencia desde Canadá, ya que también participaron en la experiencia otros conocidos como Ana Peleteiro, Willy Bárcenas y Raúl Pérez.

Uno de los momentos más comentados de 'Planeta Calleja' fue cuando Jesús le preguntó cómo había vivido todo lo ocurrido con el vídeo, aunque no sin antes pedirle permiso para abordar un tema tan delicado.

Santi se sinceró, entre bromas, diciendo "claro que se puede hablar, pero ya está caducado, hay que sacar uno nuevo, es antiguo ya, está olvidado". Al instante, el humorista admitió: "También te digo que si hubiera sido tuyo el vídeo yo me parto la caja".

Lorena Castell, Santi Millán y Pablo González Batista.

Lorena Castell, Santi Millán y Pablo González Batista. / Telecinco

El presentador de 'Planeta Calleja' no dudó en decir: "Yo me la partí". Un comentario que no le afectó: "Eso es lo que se tiene que hacer, está muy bien".

Noticias relacionadas

Cuando se enteró de que se había filtrado el vídeo se quedó "un poco deprimido", ya que "de los míos, de los peores. Hay cosas mucho mejores". Además, destapó que fue su mujer quien le pasó el vídeo: "Me lo mandó ella y me preguntó si era yo, porque en casa nunca me había visto así". Por último, aclaró que el vídeo no le produjo ninguna crisis.

