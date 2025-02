Santi Cañizares, tajante sobre el supuesto tocamiento íntimo de Mapi León a Daniela Caracas "Es injustificable"

La Liga F está en el punto de mira tras lo ocurrido en el partido entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol. El lunes salió a la luz una polémica acción de Mapi León sobre Daniela Caracas: la defensa azulgrana se acercó a la futbolista, y, supuestamente, le tocó sus partes íntimas.

Sobre este tema ha hablado Santi Cañizares en 'Despierta San Francisco': "No hay nadie que la pueda justificar. Lo que hizo fue injustificable. No se puede justificar ni ella misma". El exfutbolista cree que el comunicado que ha hecho Mapi, ha sido para prepararse ante una "posible intervención judicial".

El exguardameta ha comentado que si ella pide perdón, "que sería lo lógico y lo que hay que hacer cuando uno comete un error", podría encontrar la comprensión de todo el mundo y hace que el error se minimice de alguna forma: "Si ella pide perdón, lo que está haciendo es reconocer de alguna forma que ha cometido un error. No es un error, puede ser un delito. Entonces claro, dices aquí me tengo que proteger".

Cañizares ha explicado que es un asunto que puede acabar con un proceso judicial, aunque cree que no se llegará a tal punto, ya que conlleva una carga psicológica y mediática: "La suerte que va a tener Mapi es que seguramente Daniela no quiera entrar en proceso mediático y en un proceso psicológico que significa ir a un juicio, que no es algo que se arregle en cinco minutos (...) Daniela está en su derecho, pero no creo que lo vaya a querer asumir".

David Sánchez le ha preguntado si cree que hay tocamiento, ya que no lo tiene claro, pero el exfutbolista no tiene dudas: "Claro que hay tocamiento, las imágenes hablan por sí solas. Por favor, David, son evidentes (...) No se puede negar la mayor en estos casos, y aparte, que está el testimonio de la jugadora. Para mí es una cuestión que va de respeto, va de principios y aquí se han vulnerado claramente en esta acción. Y ya está, si es que no hay más".

Santi Cañizares ha denunciado la reacción general de la sociedad: "Evidentemente, la reacción no puede ser de otra forma que condenar esto (...) El paralelismo con el caso Rubiales es que políticamente nadie se ha pronunciado. Yo creo que esto no va de géneros. No va de ser masculino o femenino, esto va de principios y de educación y por eso las reacciones, de alguna forma, es lo que me deja un poco frío de cómo se trata estas cosas cuando vienen de un hombre o cuando viene de una mujer. Y no es justo".

El exfutbolista ha dejado clara su posición: "Y yo lo siento. En este caso me solidarizo por supuesto con Daniela y espero que esto no le vuelva a suceder, porque no lo merece en absoluto".