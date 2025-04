Santi Cañizares se sincera con Juanma Castaño: "No tenía que haber nacido"

Santiago Cañizares es considerado uno de los mejores porteros en la historia del fútbol español. Aunque se convirtió en una leyenda durante su etapa en el Valencia, también jugó en otros equipos como el Real Madrid, el Elche y el Celta de Vigo.

En mayo de 2008, el exguardameta colgó los guantes, y desde entonces se ha centrado en ser comentarista y analista deportivo en medios como Movistar Plus+ y la Cadena COPE.

En su vida privada, el exdeportista de 55 años ha sufrido varios contratiempos, y es que se ha divorciado en tres ocasiones, siendo la más reciente hace tan solo unas semanas. Sin embargo, lo más complicado de su vida fue cuando se murió Santi, su hijo de 5 años, en el año 2018 a causa de un tumor cerebral.

El martes, Juanma Castaño empezó el programa 'El Tertulión' de 'Tiempo de Juego' repasando el origen de todos sus tertulianos, y entre ellos se encontraba Santi Cañizares, que matizó que es de Puertollano (Ciudad Real).

El comentarista explicó que le pasó algo curioso y es que sus padres creían que no iba a nacer: "Yo iba a nacer muerto. Tenía un 0% de posibilidades de nacer vivo".

Tras esto, Cañizares explicó que su madre, "para sobre todo no poner en riesgo su salud, se fue a Madrid a parir y resultó que yo nací, pero fíjate las esperanzas que tenían mis padres de que naciera que ni siquiera llevaron ropa al hospital para mí".

El exguardameta aseguró que no tiene una estabilidad: "Mi vida son dientes de sierra, siempre. Yo quiero estar plano pero me persiguen los dientes de sierra y he tocado el cielo y el infierno. El cielo lo toqué ya de entrada el día que nací, porque para los médicos yo no tenía que haber nacido. Pero alguien lo hizo bien".

Además, añadió que nació "con una agravante: en ese hospital y en esas fechas es cuando hubo un montón de niños robados".