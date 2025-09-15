Santi Cañizares estalla contra el Gobierno tras los altercados en La Vuelta: "No le ha interesado"

Tras 20 días de competición, La Vuelta ciclista a España 2025 no concluyó como estaba previsto. A tan solo 50 kilómetros de la meta en Cibeles, la organización decidió cancelar los actos previstos para coronar a Jonas Vingegaard como ganador de la edición.

La razón fue una multitudinaria protesta propalestina que bloqueó el circuito y que se vio marcada por los altercados que provocaron un grupo de violentos. Las manifestaciones, que empezaron durante la undécima etapa de la carrera, se centraron en la participación del equipo israelí Israel – Premier Tech.

Santi Cañizares, considerado uno de los mejores porteros en la historia del fútbol español, señaló en 'El Partidazo de COPE' a diferentes partidos políticos como responsables de alentar las protestas.

"Tendrá toda la razón cualquier protesta contra cualquier genocidio. Contra este, contra el genocidio de los cristianos, contra el genocidio de los homosexuales en 30 o 40 países, que se les permite competir en cualquier evento deportivo, contra el genocidio de HAMAS... Cualquier genocidio, cualquiera, es condenable. Yo condeno a todos. Pero aquí lo que hay es, como siempre, un mar de fondo político, que es lo que enturbia todo y lo convierte en un berenjenal", declaró.

El exguardameta señaló al Gobierno de España como responsable: "Yo lo dije el primer día, el Estado es el garante de la ley. La ley tiene que permitir a la Vuelta ciclista realizarse, porque paga sus impuestos, porque tiene sus trabajadores, porque, de alguna forma, es algo que hay que garantizarlo. Y cuando el Estado no garantiza el cumplimiento de la ley, es porque seguramente el que esté fuera de la ley es el Estado. Así de sencillo".

Cañizares tiene claro que el Estado tiene los medios suficientes para detener las protestas: "Como veis, al Estado no le ha interesado que se garantice el cumplimiento de la ley en la Vuelta ciclista a España (...) Nos habríamos ahorrado unas imágenes de hoy que son orgullo de quien no ha querido parar la Vuelta".

"¿En serio pensáis que Delegación de Gobierno se ha planteado en algún momento que se celebre y que se cumpla el riguroso ejercicio de la ley y tenga todo el mundo derecho a manifestarse y a trabajar? La Policía en algún momento habrá tratado, pero el Estado tiene el poder y la fortaleza suficiente. Al coste de que no se quiere desde el momento en el que hay un grupo político que lo alimenta", sentenció.