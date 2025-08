Santi Cañizares atisba un futuro negro entre el Barça y Ter Stegen: "Se lo van a comer"

El portero del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, ha declarado la guerra al club después de que la entidad azulgrana haya decidido que el alemán no defenderá más la portería del Camp Nou (o el Estadi Olímpic). Por eso, al inicio del mercado de fichajes se incorporó a Joan Garcia con el pago de los 25 millones que marcaba su cláusula de rescisión.

Más tarde, después de confirmar que se someterá a una nueva operación de espalda, el capitán publicó un comunicado informando de que estaría tres meses de baja, aunque el procedimiento habitual con las lesiones deja en manos del club el anuncio del tiempo de baja de los jugadores.

Ter Stegen contra el Valladolid la temporada 2024-2025 / Valentí Enrich / SPO

A partir del cuarto mes de baja las normas permitirían al club tener mayor capacidad económica para las inscripciones de los nuevos futbolistas, pero será el comité médico de la Liga el que tenga la última palabra.

Un futuro turbio entre Barça y Ter Stegen

Por eso, algunos exprofesionales de este deporte atisban un creciente problema al parecer que ambas partes están enrocadas en defender sus intereses. El portero se acoge a los tres años de contrato que todavía le quedan y el Barça a que debe salir para encontrar una portería al querer ser el portero titular durante el Mundial del próximo verano con Alemania.

Uno de los que ha alzado la voz es el exportero del Valencia, Santi Cañizares, que colabora con el programa 'El Partidazo' de la Cadena COPE. Allí recordó su experiencia como compañero de otro guardameta alemán, Timo Hildebrand, y su particular actitud pétrea.

"Era imposible que fuera amigo mío, porque yo le hablaba y no me contestaba. Traté de establecer una amistad con él. '¿Qué tal?', al primer día me dijo 'bien'. Al tercer día ya no me contestó, como diciendo 'no seas pesado, que yo paso de ti, soy enemigo tuyo, porque voy a estar en la portería, así que no pienso hablar contigo'", recordaba.

Timo Hildebrand con el Valencia. / DPA

Sabiendo como son los bávaros, cree que el Barça podría haber previsto que la situación terminaría de esta manera: "Yo creo que el Barça ha medido mal la situación, porque pensaba en empaquetar a Ter Stegen, pero cuando un jugador sale de lesión, tiene un salario alto, ya no tiene 25 años", reflexionaba.

Por eso, opina que será complicado que si el jugador no quiere salir, el club termine saliéndose con la suya y atisba un final poco provechoso para los dos, sobre todo a nivel deportivo: "Es difícil que alguien se lo pague y ahora el Barça se lo va a tener que comer", aseguraba.

Por ahora, solamente se puede esperar a ver cómo avanza una situación poco deseable para las dos partes, aunque si el alemán replica la actitud de su compatriota en Valencia, parece claro que se quedará hasta que venza el contrato, en junio de 2028.