Ni Sant Antoni de Calonge ni Calella de Palafrugell: el paseo marítimo más bonito de Catalunya está a una hora de Barcelona

Llega el verano y a todo el mundo le apetece pasear por las costas catalanas. Hay miles de sitios bonitos por recorrer, enfrente del mar y con paseos marítimos por visitar. Por ejemplo, una buena idea es pasear por Vilassar de Mar o Llavaneres, pueblos costeros que disponen de múltiples zonas tranquilas, chiringuitos y tiendas.

Estos lugares mantienen su autenticidad y tradición pesquera. Pero según National Geographic, el número uno es el paseo marítimo de las Botigues de Mar de Altafulla. Pero... ¿por qué razones?

Agradable para pasear, desconectar y disfrutar del mar

Frente al paseo se extiende la playa de Altafulla, conocida por su arena fina y por unas aguas valoradas por su calidad. Su atractivo reside en una personalidad muy marcada, con vistas abiertas al Mediterráneo y una fisonomía que se aleja de los paseos más modernos y urbanizados. Las antiguas casas marineras, la proximidad del mar y la tranquilidad del entorno crean un ambiente que conserva un encanto especial.

Muy cerca se encuentra también la cala del Canyadell, un rincón apreciado por quienes buscan calma y una relación más directa con el paisaje natural. Todo ello convierte este tramo de costa en una alternativa especialmente agradable para pasear, desconectar y disfrutar del mar lejos de las zonas más masificadas.

Altafulla no solo destaca por su frente marítimo. El municipio conserva un patrimonio histórico notable, especialmente visible en la Vila Closa, el núcleo antiguo de origen medieval. Entre sus calles estrechas sobresalen el castillo y la iglesia de Sant Martí, elementos que recuerdan un pasado que todavía hoy da identidad al pueblo. Esta combinación de paisaje, historia y serenidad convierte Altafulla en una escapada perfecta para quienes buscan mar y cultura en un mismo destino.

National Geographic señala el paseo marítimo de las Botigues de Mar de Altafulla como uno de los más bellos de Cataluña / Archivo

Piden cautela para visitar

La coalcaldesa de Altafulla, Alba Muntadas, también considera que la noticia es un orgullo para el municipio, pero pide que las visitas se concentren fuera de los meses de más presión turística. Según Muntadas, el reconocimiento puede atraer personas que quizás no tenían previsto visitar el municipio y provocar una sobrepoblación en este sector.

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“Ya que ha salido la noticia, queremos animar a la gente para que venga fuera de temporada, en primavera o en otoño, para ver todo el paseo en todo su esplendor. En verano no lo verán, porque está lleno de gente”, decía.