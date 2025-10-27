"Por Sandra, por todas": así será la gran huelga estudiantil del 28 de octubre en toda España

El suicidio de Sandra Peña, una alumna de tan solo 14 años del colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, ha generado un enorme revuelo social y un movimiento pacífico que busca desmantelar el acoso escolar y el bullying de raíz. La joven no soportó meses y meses de acoso en el colegio, una situación que no habría sido detectada a tiempo por el centro escolar.

Con motivo de este trágico fallecimiento, España vivirá este martes 28 de octubre una huelga estudiantil a nivel estatal convocada por el Sindicato de Estudiantes en respuesta a la conmoción generada por el fallecimiento de Sandra Peña.

La jornada promete una movilización masiva con concentraciones simultáneas en todas las comunidades autónomas desde las 12.00 horas, bajo el lema "Por Sandra, por todas".

El objetivo de la propuesta es denunciar la inacción institucional ante el bullying, la falta de recursos psicológicos en los centros educativos y exigir una educación pública libre de acoso, machismo, racismo y LGTBIfobia:

"La pérdida de Sandra se pudo haber evitado", denuncia el sindicato en su manifiesto, señalando directamente a la dirección del colegio Irlandesas de Loreto y a la Junta de Andalucía por no actuar ante las advertencias de sus padres.

Entre sus principales exigencias, los estudiantes reclaman la dimisión de la dirección del colegio sevillano, la retirada de su financiación pública y la incorporación de psicólogos y orientadores en todos los centros.

Las manifestaciones se convocarán en más de 40 ciudades españolas, destacando entre ellas Madrid (Puerta del Sol), Barcelona (Plaça Universitat), Sevilla (Plaza Nueva), Valencia (Facultat de Geografia i Història), Bilbao (Moyua), Oviedo (Plaza la Escandalera) o Santa Cruz de Tenerife (Plaza Weyler), entre muchas otras.