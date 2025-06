Sandra Moñino, nutricionista: ''Una tostada con mantequilla es igual de saludable que una con aceite de oliva virgen extra''

El desayuno se considera la comida más importante del día. Es la primera después de un largo período de ayuno nocturno y proporciona la energía y los nutrientes necesarios para afrontar las actividades del día. Ayuda a regular el metabolismo, mejora la concentración, aumenta la energía y puede contribuir a un peso saludable.

En Europa, la cultura del desayuno está muy bien implantada, pero en España, no se le da la suficiente importancia que debería. De hecho, hay quienes deciden saltársela u optar por algo rápido, que no requiera mucha preparación. Tan solo un pequeño porcentaje decide hacerse algo elaborado.

La mayoría de las personas almuerza tostadas principalmente porque es una opción rápida, versátil y relativamente fácil de preparar. Además, el pan tostado puede ofrecer una sensación de saciedad y puede ser un buen vehículo para otros alimentos nutritivos como aguacate, huevos, o queso.

Sin embargo, hay quien opta por untarle mantequilla, aunque es importante consumirla con moderación debido a su alto contenido de grasa saturada.

La mantequilla depende de cómo toleres los lácteos

Según la nutricionista Sandra Moñino, en su pódcast 'Con jengibre y limón', "si te sientan bien los lácteos, una tostada con mantequilla es igual de saludable que una con aceite de oliva virgen extra", afirma..

"Hay personas que los lácteos le sientan mal, entonces es como si me dices '¿comer queso es bueno?'. Pues sí, es bueno si te sienta bien. Si no toleras los lácteos de vaca, la mantequilla no es lo mejor que puedes tomar. Tómala de cabra o de oveja y si no la encuentra toma GHEE, que es la mantequilla clarificada", ha mencionado la experta.

¿Es saludable la mantequilla?

Y la publicación no ha tardado en generar polémica en Instagram, principalmente por la mantequilla. A juicio de Moñino, la mantequilla de buena calidad es toda aquella que tiene correctos ingredientes y que proviene de la cabra o de la oveja.

Para los que se pregunten qué ingredientes debería llevar, Moñino ha manifestado que solo debemos fijarnos en el mercado en que ponga "mantequilla", ya sea procedente de "vaca, cabra o de oveja". "Simplemente ese ingrediente", ha concluido su intervención