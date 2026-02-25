Quién es Sandra Golpe, invitada estrella de 'El Hormiguero' hoy, 25 de febrero,

Después de que Pedri y Ferrán Torres pasaran por 'El Hormiguero' este mismo lunes y de que María Pombo y Pablo Castellano lo hicieran el martes, este miércoles el programa acogerá a Sandra Golpe en la emisión de hoy, día 27 de febrero.

Un cambio de tercio que reenfoca la semana de 'El Hormiguero' con tal de recibir a una de las periodistas más importantes de la actualidad. Algo que se debe, sobre todo, al papel que ejerce en los informativos de Antena 3.

Sandra Golpe consta actualmente como directora y presentadora de Antena 3 Noticias 1 (emitido de lunes a viernes a las 15:00 de la tarde), el cual logra superar el 20% de cuota de audiencia de forma bastante frecuente.

Por tanto, los números no engañan: el noticiario de Sandra Golpe es todo un éxito en cuanto a popularidad, y su misión en 'El Hormiguero' será la de celebrar el octavo aniversario consecutivo de liderazgo informativo.

No es para menos: al fin y al cabo, Sandra Golpe consta como una de esas periodistas que cuenta con muchísimos años de experiencia en el sector. Para empezar, formó parte del equipo que se encargó de fundar CNN+, donde permaneció casi 10 años.

Por otro lado, la periodista ejerce su profesión más allá de los límites que ofrece el noticiario de Antena 3. En este sentido, actualmente actúa como columnista en La Razón y es colaboradora en 'Más de uno', programa de radio que se emite desde Onda Cero.

En este sentido, Pablo Motos tendrá esta noche una oportunidad perfecta ya no solo para hablar sobre la impecable trayectoria de los informativos de Antena 3, sino para debatir sorbe numerosos temas candentes de la situación económica y política en la actualidad.

Esa sería la razón por la que no conviene perderse el programa de hoy, día 27 de febrero, de 'El Hormiguero'. Sobre todo, porque todo apunta a que será una emisión que dará mucho de qué hablar en lo que queda de semana.