Sandra Barneda se sincera sobre Telecinco: 'José Luis Moreno me amenazó'

Sandra Barneda es una de las presentadoras más conocidas, importantes y queridas del momento en televisión. Especialmente famosa por ser la presentadora del exitoso programa 'Las islas de las tentaciones', recientemente ha dado una entrevista en la que se ha sincerado más que nunca sobre sus experiencias no sólo presentando estos programas, sino también sobre su relación con los mandamases de Telecinco.

Comienza hablando sobre, cómo no, 'La isla de las tentaciones', aclarando que “es un programa que ha funcionado muy bien y en que en una octava edición consigamos una viralización mundial es porque hemos tenido la constancia de buscar el éxito, ha sido una cosa trabajada por todos, desde los cámaras a la postproducción, redacción, dirección, casting, edición, presentación...”.

Aun así, reconoce lo viral que se hizo el meme de "Montoya, por favor". “Jamás hubiera pensado que iba a ser tan bestia. Se grabó en una noche en la que hubo una tormenta eléctrica épica.

Recuerdo salir corriendo detrás de él gritando que no llegaba a cogerle, y verle entrar en la villa y pedir a los tentadores de la villa de las chicas que le agarrasen.

Después conseguí que se sentase en la playa y, de repente, vino una ola gigante y nos empapó. Y al segundo apareció Anita huyendo de su Villa para encontrarse con Montoya. Y al minuto Andrea también” asegura.

Sin embargo, se sincera más cuando habla de su peor momento a nivel profesional. Un momento en el que estaba trabajando en el programa 'Habla con ellas'. “En una pausa publicitaria, José Luis Moreno me amenazó. Me dijo que quien me pensaba que era yo, que si le hacía una pregunta más... y me hizo el gesto de cortar el cuello. Le dije a dirección que eso no podía tolerarlo y quería contar en pantalla que había pasado eso. Él era un hombre que todavía tenía mucho poder y fue un momento difícil" concluyó.