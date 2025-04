Sandra Barneda revela a qué programa iría como concursante: "Es uno de los realities por excelencia"

La octava entrega de 'La isla de las tentaciones' ha sido un éxito total, y gran parte de la culpa la tiene Sandra Barneda, presentadora del reality show, debido a que su carácter y su forma de ser ha enamorado temporada tras temporada a la audiencia de Telecinco.

No cabe duda de que Barneda es una de las caras más reconocidas de Mediaset. Por este motivo la cadena sigue apostando fuertemente por ella. y se realizará una nueva temporada de 'La isla de las tentaciones'. Además, desde hace unos años presenta las galas dominicales de 'Supervivientes'.

Actualmente, la periodista está formando parte de la nueva aventura de 'Planeta Calleja', presentado por Jesús Calleja, en Cuatro. La catalana reconoció qué únicamente participaría a un reality show, aunque con algunos matices.

La presentadora de 'La isla de las tentaciones' desveló en 'Planeta Calleja' que "para mí es uno de los realities por excelencia. Yo si tuviera que ir a un 'reality', si me preguntas, iría a 'Supervivientes'".

Por otro lado, Barneda confesó algunos motivos por los cuales iría al programa más duro de televisión, ya que viviría cosas que jamás ha experimentado: "Sí, porque me parece, el hecho de que no comas, que estés en lugares inhóspitos, durmiendo con las tormentas que hay, teniendo que pescar, yo no he pescado en mi vida".

Después de escuchar las declaraciones de la catalana, el conductor de 'Planeta Calleja' no dudó en cuestionarle: "¿Se puede dar la vuelta a la cosa que tú pases a estar en el otro lado?".

Al instante, Barneda no se mordió la lengua: "Si en algún momento me retirara de la televisión, sería el reality que me gustaría ir".

Sin embargo, la presentadora de 'La isla de las tentaciones' reveló que no se vería ocupando el puesto de Laura Madrueño: "No, no me veo. Ya me voy a una isla, entonces ya tengo suficiente".