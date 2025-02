Sandra Barneda manda un aviso a los seguidores de 'La Isla de las Tentaciones': "Todavía quedan muchos..."

Telecinco está de celebración desde que se confirmó el éxito de la octava temporada de 'La Isla de las Tentaciones' gracias, entre otras cosas, al ya conocido como 'fenómeno Montoya'. El andaluz protagonizó una de las escenas más icónicas de la televisión en los últimos tiempos, corriendo por la playa que separa las villas de los chicos y de las chicas que se ha convertido en un meme mundial, con cuentas como la NBA o la F1 replicando el audio de 'Montoya, por favor' de Sandra Barneda.

Otro de los factores que permiten comprender el éxito del reality es, precisamente, su presentadora, que llegó al programa tras una primera edición dirigida por Mónica Naranjo desde República Dominicana. Desde entonces, las expresiones faciales impertérritas de la periodista catalana son carne de meme en las redes sociales, pues su impasibilidad se ha convertido en su seña de identidad característica.

"Tengo que contenerme, porque si yo me río les corto el rollo. Ellos tienen que vivirlo como lo están viviendo, es una muestra de que la vida es una tragicomedia, aprieto mucho el estómago, bajo la cabeza para que ellos no lo vean. La mayoría no lo ven porque están muy metidos en lo suyo", ha comentado la tarde del lunes desde el programa 'El programa de Ana Rosa' de la misma cadena de Mediaset.

Durante su intervención, la presentadora ha revelado ciertos aspectos de los programas que restan de esta edición del reality, que este mismo lunes 17 encara su novena emisión de la temporada: "Todavía quedan muchos giros, veremos muchas cosas que no os podéis imaginar. Esta edición nos dejó a todo el equipo muy sorprendido", explica acerca de lo que nos queda por ver todavía.

El programa está consiguiendo competir en audiencias con los grandes monstruos del 'share' de la temporada televisiva actual, 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'. Durante las últimas semanas, el reality se ha convertido en el líder absoluto del prime time, algo muy difícil de conseguir, gracias a los líos entre parejas y solteros.