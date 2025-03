Sandra Barneda confiesa su primera reacción al conocer a Montoya

Sandra Barneda ha acudido al programa '¡De viernes!', para valorar el final de 'La isla de las tentaciones'. La presentadora ha hecho balance de la octava temporada, una de las más exitosas del formato. La última edición del 'reality' de Telecinco será recordada por tener uno de sus concursantes más virales: José Carlos Montoya.

Durante la entrevista, Barneda ha reconocido que no esperaba el éxito de esta temporada. Además, la periodista ha explicado como ha cambiado tras su paso por el formato: "Este programa me ha enseñado mucho, y una de las cosas que he descubierto es que soy más proamor de lo que pensaba. ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿Y quién no se ha equivocado por amor?", confesaba.

Los colaboradores del programa de Mediaset no han dejado pasar la oportunidad de preguntarle por Montoya, la sensación del concurso. La presentadora ha revelado cuál fue su primera reacción al conocerlo: "Me parecía que estaba completamente fuera de sí. Es imposible que fingiera. El primer día que entre en la villa, que es cuando me abraza y me meto en su habitación... Al principio pensé: 'Es un exagerado' porque no lo conocía, pero luego fui viendo que no".

Ahora, presentadora y concursante se reencontrarán en 'Supervivientes 2025'. De hecho, Montoya le ha mandado un mensaje a Barneda desde Honduras: "Me he levantado hoy, he venido aquí y me ha traído un recuerdo, un olor a mi Sandra de mi vida. Qué tengo que decir, que gracias por venir, que de nuevo nos volveremos a juntar y lo único bueno que tengo son agradecimientos porque me has ayudado en la aventura más dura de mi vida", explicaba desde Cayos Cochinos.

"Gracias, mi vida, gracias por ayudarme tanto y por ser la persona tan maravillosa que eres. Sé que nuestros caminos amorosos serán más complicados, pero aquí siempre vas a tener un huequito para Montoya. De verdad Sandra, te quiero mucho", añadía el concursante.

Después de ver el vídeo, Barneda ha contestado al mensaje desde el plató de '¡De viernes!': "Qué bonito, es tierno. Pero no sabe lo que le espera, como no sabía lo que le esperaba en 'La isla de las tentaciones'. Vas a sufrir, Montoya. Luego me cuentas si sufriste más en 'LIDLT' o en 'Supervivientes'", sentenciaba la presentadora.