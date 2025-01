Sandra Barneda desvela cómo actuaba con este participante de 'La isla de las tentaciones': "Imposible pararle"

'La isla de las tentaciones' es un programa de televisión presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

La audiencia no podía esperar más tiempo y a inicios de año llegó el estreno de la nueva edición del reality show, que llegó a Telecinco con más novedades que nunca: hogueras mixtas y tres solteros VIP. Una temporada que está dejando muy buen sabor de boca a todos los espectadores y aún solo se han emitido cuatro capítulos. Por otro lado, en el último programa se vivió un momento tenso tras la hoguera de confrontación entre Gerard y Alba.

A pesar de que todo lo que está sucediendo, no hay ninguna duda de que una de las estrellas de esta octava entrega es Montoya por su personalidad extravagante. En la primera hoguera, el andaluz tuvo que ver las imágenes del acercamiento de su novia, Anita, con Manuel. Al instante de ver todo lo que estaba sucediendo, Montoya se dirigió a Barneda diciéndole: "Gracias por venir".

La presentadora se quedó sin palabras y no reaccionó de ninguna manera. Sin embargo, en un vídeo en TikTok ha comentado la situación: "Montoya tiene una revolución interior que es imposible pararle. El 'gracias por venir' o me da un beso es producto de alguien que no sabe lo que está haciendo en ese momento".

Por otro lado, ha añadido que son momentos muy complejos: "No me río porque al mismo tiempo es un momento muy dramático y Montoya yo creo que es un buen personaje de tragicomedia". Sin embargo, ha revelado que no será la única hoguera 'movidita'. "Fue apoteósica, pero no será de las últimas. Voy a tener bastantes momentos con Montoya como podéis intuir", ha concluido.