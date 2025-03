Sandra Barneda avanza lo que sucederá en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones': "Es un estruendo..."

'La isla de las tentaciones' es un programa de televisión presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a República Dominicana junto a varios chicos y chicas para poner a prueba su relación. No obstante, la principal idea es que salgan más reforzados de la experiencia con sus respectivas parejas tras resistirse a las tentaciones, aunque una gran mayoría salen solos o con un nuevo amor.

Los amantes del reality del amor no podían esperar más tiempo y a inicios de año llegó el estreno de la nueva edición del programa de Telecinco, pero no sin introducir algunas novedades: hogueras mixtas y varios solteros VIP. Hasta la fecha, la temporada está siendo un éxito, pero ya solo queda el ansiado reencuentro después de varios meses de emitirse el programa en República Dominicana.

Ahora, la presentadora de 'La isla de las tentaciones' explica que "el reencuentro normalmente lo grabamos a la semana o cuando se ha emitido un programa solo". Además, señala que "tampoco queremos que ellos vean más y porque si no pueden condicionarse con lo que ven o sobre todo con la reacción del público. Queremos que vayan limpios".

A lo que respecta a cómo fue esa quedada con los concursantes del reality del amor, Barneda desvela que "es un estruendo de reencuentro. Acabé con mi paciencia, de verdad". Aparte, confiesa que "ellos (las parejas y solteros) acabaron con mucho cambio, pero ya lo veréis".

En el avance, que ha proporcionado Telecinco, se puede ver como la intensidad de Montoya no ha desaparecido en este tiempo. Los reproches continúan en el trío amoroso con Anita y Manuel. También, Fran reconoce que descubrió que Ana le fue infiel seis días antes de entrar al programa.

"Para mí no es Borja, es Judas", admite Álvaro en el reencuentro. Además, se deja a entrever que la pareja de Alba viajó a Mallorca para intentar tener una relación amorosa con Bayan. En cambio, ella se tatuó un tulipán por Torres.

Queda la TRACA FINAL 💥😱 pic.twitter.com/NhHutjskCp — Mediaset España (@mediasetcom) March 5, 2025

Por otro lado, Gerard reconoce que le fue infiel a Alba: "Al menos has admitido los cuernos después de tres meses. Me alegro, has madurado un poco. 31 años tienes". Y por último, poco se ve del encuentro entre Tadeo y Stephany, pero están juntos en el mismo sofá, muy buena señal, a priori.