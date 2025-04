Sandra Barneda anuncia la segunda expulsión definitiva de 'Supervivientes 2025'

Esta semana se ha anunciado la segunda expulsión definitiva en 'Supervivientes 2025'. Los miembros de playa Misterio se encuentran aislados del resto de sus compañeros.

De hecho, todos han sido eliminados del desarrollo habitual, aunque sigan participando. En la última gala, Nieves Bolós ganó la prueba de líder, librándose de abandonar Honduras. Por lo tanto, la audiencia debía escoger entre Manuel, Ángela y Makoke.

Durante la emisión, Manuel González ha sido el primer salvado por los espectadores. El extentador de 'La isla de las tentaciones' estaba pletórico por la noticia, asegurando que se sentía como si hubiera comido "un buen sándwich".

De esta manera, la decisión quedaba entre Ángela Ponce y Makoke. Esta última descubrió la existencia de playa Misterio el pasado jueves, siendo la expulsada del grupo principal.

Desde plató, Sandra Barneda preguntaba a las participantes si creían que se iban a quedar en Cayos Cochinos. Makoke aprovechaba la ocasión para señalar que nunca había sido salvada en los realities donde ha estado.

Por su parte, Àngela ha compartido que "independientemente de lo que pase esta noche, me siento superafortunada de haber podido vivir esta experiencia y haberme superado. Tengo la sensación de que si me voy, me voy habiendo podido sobrevivir y llevo a todos mis compañeros en el corazón".

A continuación, la presentadora ha comunicado la salvación. "El público de 'Supervivientes' ha decidido con sus votos en la app de Mitele que debe continuar la aventura... Makoke", anunciaba Barneda. "Muchísimas gracias, os lo juro. Gracias, os quiero", repetía la concursante.

No obstante, la conductora no se ha olvidado de Ángela Ponce: "Te vamos a ver en España. Solo quiero decirte que desde aquí, te lo diré en España y te daré un abrazo, gracias por concursar. La aventura no termina aquí, la aventura es como bien sabes, la vida misma".