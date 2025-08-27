VIRAL
Sandía, plátano o aguacate: Apunta estos trucos imprescindibles para conservar mejor tu fruta
Si quieres que la fruta te dure el máximo tiempo posible, no te pierdas estas recomendaciones
La fruta es una de las mejores vías de alimentación que podemos encontrar en el caluroso verano, sobre todo opciones como sandías o melones que tan refrescantes llegan a ser. Pero, ¿cómo podemos conservar mejor estos alimentos?
María Fernández, una especialista en consejos domésticos que opera a través de su cuenta de Instagram, conocida esta como @marianordichouse, ha revelado una serie de trucos muy interesantes para conservar la fruta debidamente.
Esencialmente, María explica que para evitar que la sandía cortada pierda su frescura, lo que podemos hacer es colocar papel de cocina en el fondo del táper que estemos utilizando para conservar la fruta en cuestión.
¿Por qué recomienda algo así? Pues porque ello permite que el papel absorba toda la humedad desprendida por la propia sandía, lo que facilita que la fruta pueda conservarse durante mayor tiempo en un mejor estado que si no tomamos acción.
Asimismo, María tiene otras recomendaciones para más tipos de fruta; por ejemplo, en el caso del aguacate cortado, sugiere rociarlo con limón y meterlo en un táper que posteriormente hay que guardar en la nevera. Esto evita que el aguacate se ponga negro.
Por otro lado, si lo que quieres es que tus plátanos aguanten frescos durante el mayor tiempo posible, entonces debes envolver en papel de aluminio el tallo. Esto provoca que el proceso de maduración del plátano se ralentice.
Un consejo muy curioso que comparte María es el que explica que hay que guardar plátanos y manzanas por separado, por una razón bien llamativa: liberan un gas llamado etileno que acelera la maduración de las frutas que tienen alrededor.
¿Qué te parecen todos estos consejos de la influencer? ¿Pondrás alguno en práctica próximamente para mejorar la conservación de tus frutas? Desde luego que con lo rápido que maduran algunas piezas, estas sugerencias pueden acabar siendo muy importantes en el día a día.
- Última hora sobre el estado de salud de Alfredo Duro, colaborador de 'El Chiringuito', tras un brutal accidente
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Una española que vive en Australia cuenta lo que nadie dice sobre el salario y el coste de vida: 'La hora la cobro a…
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
- Pedro Baños, sobre la diferencia de mentalidad entre los chinos y los españoles: '¿Has visto algún chino pasando la tarde en una terraza?
- Las cabañuelas de Jorge Rey encienden las alarmas en España: 'Empezaremos los primeros días de septiembre con…
- Alfredo Duro, arrollado en el encierro de San Sebastián de los Reyes y 'El Chiringuito' manda un mensaje
- ¡Confirmado! Lamine Yamal hace oficial su relación con Nicki Nicole con esta foto