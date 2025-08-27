Sandía, plátano o aguacate: Apunta estos trucos imprescindibles para conservar mejor tu fruta

La fruta es una de las mejores vías de alimentación que podemos encontrar en el caluroso verano, sobre todo opciones como sandías o melones que tan refrescantes llegan a ser. Pero, ¿cómo podemos conservar mejor estos alimentos?

María Fernández, una especialista en consejos domésticos que opera a través de su cuenta de Instagram, conocida esta como @marianordichouse, ha revelado una serie de trucos muy interesantes para conservar la fruta debidamente.

Esencialmente, María explica que para evitar que la sandía cortada pierda su frescura, lo que podemos hacer es colocar papel de cocina en el fondo del táper que estemos utilizando para conservar la fruta en cuestión.

¿Por qué recomienda algo así? Pues porque ello permite que el papel absorba toda la humedad desprendida por la propia sandía, lo que facilita que la fruta pueda conservarse durante mayor tiempo en un mejor estado que si no tomamos acción.

Asimismo, María tiene otras recomendaciones para más tipos de fruta; por ejemplo, en el caso del aguacate cortado, sugiere rociarlo con limón y meterlo en un táper que posteriormente hay que guardar en la nevera. Esto evita que el aguacate se ponga negro.

Por otro lado, si lo que quieres es que tus plátanos aguanten frescos durante el mayor tiempo posible, entonces debes envolver en papel de aluminio el tallo. Esto provoca que el proceso de maduración del plátano se ralentice.

Un consejo muy curioso que comparte María es el que explica que hay que guardar plátanos y manzanas por separado, por una razón bien llamativa: liberan un gas llamado etileno que acelera la maduración de las frutas que tienen alrededor.

¿Qué te parecen todos estos consejos de la influencer? ¿Pondrás alguno en práctica próximamente para mejorar la conservación de tus frutas? Desde luego que con lo rápido que maduran algunas piezas, estas sugerencias pueden acabar siendo muy importantes en el día a día.