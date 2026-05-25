Ni San Sebastián ni Pamplona: esta joya natural de Navarra se ha convertido en un paraíso gastronómico

A poco más de una hora tanto de Pamplona como de San Sebastián, el norte de Navarra guarda uno de esos rincones que parecen detenidos en el tiempo. Entre montañas cubiertas de bosques, pequeños pueblos de piedra y carreteras que serpentean entre valles verdes, esta zona del Pirineo atlántico navarro se ha convertido en un refugio perfecto para quienes buscan desconectar del ruido y reconectar con la naturaleza… y también con la buena mesa.

Conocida popularmente como la “Suiza navarra”, esta parte de la comunidad destaca por sus paisajes de hayas, castaños y praderas infinitas, además de localidades con encanto como Elizondo, Amaiur o Erratzu. Pero más allá de las rutas de senderismo y los miradores naturales, la gastronomía se ha convertido en otro de sus grandes atractivos.

Donamaria'ko Benta / 5

Uno de los lugares más recomendables para descubrir esa cocina ligada al territorio es Donamaria'ko Benta, una antigua venta rodeada de naturaleza que combina restaurante y alojamiento. Su propuesta gira alrededor de la cocina navarra tradicional y del producto de temporada, con especial atención a ingredientes como setas, carnes de caza o productos propios de cada estación. El ambiente rústico del edificio, con piedra y madera como protagonistas, refuerza la sensación de estar en plena Navarra rural.

Hotel Venta Etxalar / 5

Muy cerca del valle del Baztán aparece también Hotel Venta Etxalar, un establecimiento pensado tanto para quienes buscan una escapada tranquila como para quienes simplemente quieren hacer una parada gastronómica. Su cocina apuesta por recetas clásicas de la región y, durante los fines de semana, la brasa toma protagonismo con carnes, pescados y asados preparados al estilo tradicional.

Entre los nombres imprescindibles de la zona destaca además Arotxa, reconocido por muchos amantes de la gastronomía como uno de los grandes templos de la chuleta en España. Este restaurante familiar ha conseguido hacerse un hueco gracias a una propuesta basada en el producto local y en una cocina navarra con pequeños guiños actuales. Su chuletón a la brasa es uno de los platos más buscados por quienes recorren el norte navarro.

Taberna Jolastoki / 5

Para quienes prefieren una experiencia más informal, en pleno entorno natural de IrriSarri Land se encuentra Taberna Jolastoki, un espacio pensado para recuperar fuerzas tras una jornada de aventura. Hamburguesas, bocadillos, tablas de productos locales y vistas a la montaña completan una propuesta perfecta para disfrutar del paisaje sin prisas.