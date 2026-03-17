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San Patricio 2026: por qué se celebra el 17 de marzo y por qué hay que ir de verde

Durante el día de hoy se celebrarán desfiles en Irlanda y en algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos

Dos mujeres celebran el Día de San Patricio en un pub de Sídney (Australia)

Dos mujeres celebran el Día de San Patricio en un pub de Sídney (Australia) / PP

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

El día de San Patricio se ha convertido en un fenómeno global. Cada 17 de marzo se celebra la herencia y la cultura de Irlanda alrededor de todo el mundo. Durante el día de hoy, miles de ciudades se tiñen de verde y brindan con cerveza al compás de música celta.

En primer lugar, San Patricio fue un misionero que vivió en los siglos IV y V, responsable de predicar el catolicismo en Irlanda. Según cuenta la tradición, el santo utilizó el trébol de tres hojas para representar la Santísima Trinidad.

Al contrario de lo que se piensa, San Patricio no era irlandés. De hecho, fue trasladado a la isla como esclavo y tras su liberación, regresó con la misión de introducir el cristianismo, siendo una figura clave en la historia.

San Patricio falleció el 17 de marzo del año 461 en el condado de Down. Luke Wadding, fraile franciscano irlandés, fue quien convirtió este día en festivo, con el objetivo de preservar su valioso legado.

Vista de la celebración del Día San Patricio con un desfile de 500 gaiteiros en la edición de 2024.

Vista de la celebración del Día San Patricio con un desfile de 500 gaiteiros en la edición de 2024. / Rodrigo Jimenez / EFE

El primer desfile del Día de San Patricio tuvo lugar en Boston, Estados Unidos, en 1737. Más tarde, Nueva York celebró otro desfile en 1766, y no llegó a Irlanda hasta 1903, cuando tuvo lugar en Waterford. En 1931 se celebró el primer desfile del Día de San Patricio en Dublín, capital de la República de Irlanda.

A partir de los noventa, la festividad comenzó a celebrarse fuera de la isla esmeralda y de los Estados Unidos. En la actualidad, muchas de las ciudades más importantes del mundo celebra esta festividad el 17 de marzo y las personas se visten de verde.

No obstante, el color que se asociaba a San Patricio en sus inicios fue el azul. Poco después, el uso del color verde se convirtió en algo característico de esta fecha. El cambio se debe a que el verde representa mejor la naturaleza del país, el símbolo trébol y también está presente en la bandera.

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La tradición popular indica que quien no lleva algo verde en su vestimenta puede recibir un pequeño "pellizco". Esta broma está especialmente extendida en Estados Unidos, aunque también se realiza en otras zonas.

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