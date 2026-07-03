Cuándo empieza San Fermín 2026: encierros, conciertos y calendario del programa de las fiestas en Pamplona

Pamplona vuelve a sentir el pulso de San Fermín. Como cada año, los nervios empiezan a acumularse en la ciudad ante la llegada de unas fiestas que atraen a miles de visitantes de todo el mundo.

El 6 de julio a las 12:00 horas, la Plaza Consistorial volverá a convertirse en el epicentro del arranque festivo con el tradicional Chupinazo, que este 2026 estará a cargo de la Subdirección de Urgencias de Navarra, elegida por votación popular.

Chupinazo que da inicio a las fiestas de San Fermín en la Plaza Consistorial de Pamplona en 2022 / Eduardo Sanz / Europa Press

Desde ese instante, Pamplona se transforma: calles repletas, música constante y un ambiente que no se repite en ningún otro lugar.

Las txarangas Galtzagorri, Ziripot y la Banda Popular Maestro Bravo recorrerán Antoniutti, la Plaza Consistorial y San Francisco para marcar el ritmo del primer día.

A las 17:00 horas llegará la tradicional comparsa de gigantes y cabezudos, antes de la corrida de rejones en la plaza de toros a las 18:30.

Calendario de encierros

Los encierros de San Fermín 2026 se celebrarán del 7 al 14 de julio, siempre a las 8:00 horas. Ocho días en los que los corredores deberán enfrentarse a los seis toros y los cabestros a lo largo de los 850 metros que separan los corrales de Santo Domingo de la Plaza de Toros.

El cartel de ganaderías deja jornadas muy esperadas:

Fuente Ymbro abrirá los encierros el 7 de julio.

abrirá los encierros el 7 de julio. Cebada Gago correrá el día 8.

correrá el día 8. Victoriano del Río , el 9.

, el 9. En la segunda mitad llegarán José Escolar Gil, La Palmosilla, Miura y Jandilla, nombres que cada año atraen a miles de aficionados.

Los mozos, durante el cuarto encierro de los Sanfermines en Pamplona. / Daniel Fernandez / EFE

Cada tramo del recorrido, Santo Domingo, Consistorial, Mercaderes, Estafeta, Telefónica y el callejón, tiene su carácter, y cada ganadería imprime un ritmo distinto a la carrera. Por eso, el calendario es una de las informaciones más buscadas cuando se acercan las fiestas.

Actos diarios

Además de los encierros, cada jornada mantiene dos referencias imprescindibles:

Corrida de toros a las 18:30 horas .

a las . Verbena desde las 20:00 horas, con orquestas que prolongan la fiesta hasta la madrugada.

La música, las peñas y los actos populares llenan las calles desde primera hora, convirtiendo Pamplona en un escenario continuo de celebración.

Festival pirotécnico

Uno de los momentos más esperados cada noche es el XXV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, que se celebrará en la Ciudadela durante ocho jornadas consecutivas a partir de las 23:00 horas.

Festival pirotécnico San Fermín / Archivo

Un espectáculo que reúne a miles de personas y que se ha convertido en una de las señas de identidad de los Sanfermines.

Fechas clave para visitantes

Quienes viajen a Pamplona deben tener claras dos coordenadas:

6 de julio, 12:00 horas : Chupinazo.

: Chupinazo. 7-14 de julio, 8:00 horas: Encierros.

Entre ambas fechas, la ciudad vivirá su semana más intensa del año, culminando el 14 de julio con el último encierro y el tradicional Pobre de Mí, que despide las fiestas hasta el año siguiente.