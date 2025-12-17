Samuel Prieto, experto en seguridad, sorprende con su revelación: "Cerrar tu casa con llave cuando vas a dormir es contraproducente"

Cuando llega la hora de dar por finalizado el día e ir a la cama para poder descansar, lo más normal es que todo el mundo siga una misma rutina concreta para dotar a su hogar de un mayor grado de seguridad.

Hablamos, concretamente, de la simple acción de echar la llave de casa y dejarla puesta, pero el experto en seguridad conocido como Samuel Prieto opina que esto es algo contraproducente.

O, al menos, así lo ha revelado en el último capítulo del podcast conocido como ¨El Panda Inversor¨, donde lanzaba unas declaraciones al respecto que resultan sorprendentes.

La cosa es que la legislación de muchos países de Europa han prohibido este simple gesto, por mucho que los usuarios sientan una mayor seguridad dejando la llave puesta al irse a dormir.

La razón de esto último reside en que, según las autoridades, impedir que alguien pueda abrir la puerta desde fuera es algo que dificultaría la evacuación de la vivienda en caso de riesgo.

De hecho, el experto narraba en el podcast que cuenta con varias anécdotas en las que esto fue un auténtico problema para las personas que le llamaron al necesitar abrir una puerta cerrada.

¨Un día tuve que ir a abrir una casa donde una señora se había caído porque sus hijos no podían abrir la puerta al tener la llave puesta desde dentro¨, comentaba Prieto.

Por ello, las declaraciones del experto constatan que el hecho de dejar la llave puesta para aumentar la seguridad de nuestro hogar consiste un mito muy extendido que no tiene razón de ser.