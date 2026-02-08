Samsung no convence: El nuevo y decepcionante sistema de carga inalámbrica del Galaxy S26 Ultra

El nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra se encuentra en boca de todos actualmente, aunque ya le ha azotado la primera polémica.

Y es que aunque aún no esté confirmado de forma oficial, parece ser que el dispositivo contará con la ausencia de una de las características más habituales en los móviles de hoy en día, y obligará a que el propio usuario tenga que solventarlo por otro lado. Se trata del sistema de carga inalámbrica con el que contará el smartphone.

Se ha reportado que el Samsung Galaxy S26 Ultra, si bien tendrá carga inalámbrica, no contará con los imanes integrados dentro del chasis. Estos imanes son habituales en los móviles que tienen sistema de carga inalámbrica: se posicionan formando un anillo y sirven para que el teléfono se ajuste a la base de carga de forma cómoda y rápida.

Cuando un móvil es compatible con este sistema pero no tiene esos imanes, es necesario comprar una funda que sí tenga este anillo para que se pueda colocar sobre dichas bases de carga.

Lo que hace pensar que el reporte sea real es que se han encontrado fundas exclusivas para el modelo S26 Ultra que viene con los imanes integrados, lo cual no tendría mucho sentido si el móvil tuviese ese anillo de imanes ya instalado Estas fundas son tanto oficiales como de terceros.

Esto ha sembrado la polémica ya que obligaría al usuario a tener que hacerse con una funda específica para poder cargar el móvil cómoda y correctamente.

No solo es un coste añadido, sino que también toca adaptarse al grosor extra que le otorgue la funda en cuestión al móvil, y a que los imanes de una funda suelen ser menos uniformes y fiables que los que ya están dentro del propio chasis de un smartphone. Lo más probable es que, sea cierto o no, Samsung revele esta información en torno a finales de febrero.