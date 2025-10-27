Sami Khedira, exjugador del Real Madrid, sobre la tangana final: "Queridos amigos, son un modelo a seguir para los niños"

En el Clásico hubo de todo: goles, entrega y sobre todo, mucha tensión. El final del encuentro nos volvió a trasladar al pasado, a la época de Mourinho, con las famosas tanganas que se producían al costado de los banquillos. Esta vez, protagonizadas por Lamine y Vinicius, enganchados tras pedirse perdón mutuamente.

Una roja y seis amarillas fue el balance final. De una pelea que sonroja, pero que pasará a la historia. La Policía tuvo que intervenir para separar a los jugadores. Soto Grado no detalla insultos o declaraciones, pero apunta siete nombres. Cuatro del Real Madrid, una roja y tres amarillas, y tres del Barcelona.

Respecto a Lunin, se detalla que “tuvieron que sujetarlo”. No estará contra el Valencia, aunque tampoco es el portero de titular. Es el acta de una trifulca histórica, que se sumará a la colección de enfrentamientos en los Barça-Madrid.

"Deben de dar ejemplo"

Un jugador que conoce bien esto es Sami Khedira. El alemán, exjugador del Real Madrid del 2010 al 2015, habló en los micrófonos de DAZN sobre lo sucedido. Khedira tiene una gran experiencia en los Clásicos. Disputó 15 en total, entre el Real Madrid y el FC Barcelona durante su etapa en el club blanco, que abarcó desde 2010 hasta 2015. En esos enfrentamientos, el Real Madrid logró 6 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

"Son las emociones de un partido como El Clásico. Queridos amigos, deberían ser conscientes de una cosa. Estas imágenes (de la tangana) están dando la vuelta al mundo. Hay que tener en cuenta que, a pesar de toda la rivalidad que existe entre el Real Madrid y el Barça, existen muchas peleas entre los aficionados y todo el mundo está pendiente", comentaba.

"El Clásico es el partido más importante del mundo. Estas imágenes hace que no sea un panorama agradable. Estos jugadores son grandes personalidades que necesitan ser más conscientes de su función de modelo a seguir para los niños", decía.

En cuanto a su rendimiento individual, Khedira anotó un gol en un Clásico, concretamente en la victoria por 2-1 en el Camp Nou el 21 de abril de 2012.