Es noticia
TELEVISIÓN

Samantha Vallejo-Nágera se pronuncia sobre su salida de 'MasterChef': "Bostezaba mucho"

La cocinera dejó el programa de Televisión Española después de 13 años y 38 ediciones

Samantha Vallejo-Nágera en 'MasterChef'

Samantha Vallejo-Nágera en 'MasterChef' / LA 1

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Samantha Vallejo-Nágera decidió poner punto final a su relación contractual con 'MasterChef' después de 13 años y 38 ediciones. La cocinera consideró que su etapa en el programa de Televisión Española había llegado a su fin y decidió dar un paso al lado, dejando un enorme vacío en 'MasterChef', que no tardó en encontrar sustituta: Marta Sanahuja.

Hace unos días, la exjurado de 'MasterChef' concedió una entrevista al pódcast 'A solas... con Vicky Martín Berrrocal', donde habló sin tapujos sobre su salida del concurso de cocina, pero también desveló sus nuevos proyectos profesionales.

En un momento dado de la entrevista, Samantha se sinceró: "Me siento muy libre y contenta. He estado trece años en una etapa maravillosa, pero de mucho trabajo. Ahora voy a recoger lo sembrado y voy a tener más libertad para elegir lo que quiero hacer".

No es la primera vez que la exjurado del programa de Televisión Española se pronunció sobre su salida, pero volvió a insistir en que "las etapas se acaban" y que no hay vuelta atrás. Además, quiso dejar claro que no tiene ningún problema con el ente público.

Uno de los problemas que tenía es "que tengo mucha energía y 'MasterChef' me costaba".

Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, jurados de ’Masterchef’.

Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, jurados de 'Masterchef' / Archivo

"Bostezaba mucho en el programa. Soy hiperactiva diagnosticada, tengo déficit de atención, altas capacidades… Estaba encorsetada porque estaba de pie, parada, quieta, mirando al frente, con los tacones puestos. Han sido 13 años, yo ya he cumplido. Mi hijo pequeño, Diego, solo me ha visto en 'MasterChef'", expuso en el pódcast 'A solas... con Vicky Martín Berrrocal'.

Los primeros días no fueron sencillos, pero pronto se dio cuenta de que la vida seguía después de las primeras grabaciones de la nueva temporada de 'MasterChef': "He sentido que la vida continuaba".

Quiso dejar claro que ya ha recibido multitud de ofertas, aunque todavía debe estudiar las propuestas. Lo que sí confesó es que "voy a hacer más televisión. Quiero hacer de todo; me da igual ser actriz, cantar, bailar, cocinar o ser jurado de lo que haga falta".

El primer paso que dio tras salir del talent culinario fue participar en 'Decomasters', un programa de decoración e interiorismo producido por Shine Iberia para La 1 de TVE.

