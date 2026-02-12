Quién es Samantha Vallejo-Nágera, la invitada de hoy de 'El Hormiguero', jueves 12 de febrero

Visita inesperada la de Samantha Vallejo-Nágera en el plató de 'El Hormiguero'. Este jueves 12 de febrero de 2026, se sienta en el plató de Pablo Motos la que fuese jurado de MasterChef desde su primera edición junto a Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. Después de anunciar su salida del programa culinario de RTVE, Samantha acude a la competencia para hablar de sus próximos proyectos.

¿Por qué Samantha Vallejo-Nágera se marchó de 'MasterChef'?

Después de 13 años al frente del jurado de 'MasterChef', Samantha Vallejo-Nágera ha decidido abandonar el formato, dejando un hueco que será sustituido por Delicious Martha. ¿Y por qué se ha marchado del programa?

"Ha llegado el momentos de poner fin a esta etapa y emprender nuevos retos. Comienzo el año con nuevas iniciativas tanto en televisión como en proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle. Sigo, como no podía ser de otra forma, con mis negocios: Samantha Catering y Casa Taberna, de los que vienen muchas novedades".

En ese mismo mensaje, la que fuese jurado de 'MasterChef' explicó que se siente muy agradecida con el programa. Quizás es simplemente cansancio de estar siempre delante de las cámaras juzgando a los concursantes que pasan por las cocinas del formato, o puede que haya otras razones que no han salido a la luz. El caso es que Samantha tiene nuevos proyectos.

Quién es Samantha-Vallejo Nágera

Samantha Vallejo-Nágera es una de las cocineras y empresarias gastronómicas más populares de la televisión española. Nacida en Madrid el 27 de octubre de 1969, se dio a conocer entre el gran público como miembro del jurado de 'MasterChef', aunque antes de su salto a la televisión ya había construido una sólida carrera en el mundo de la gastronomía.

Se formó en hostelería y trabajó en restaurantes de prestigio en ciudades como Londres o Nueva York. Con el tiempo, decidió emprender su propio proyecto y fundó Samantha Catering, una empresa especializada en eventos que es referente en España. Además, también ha impulsado negocios como Casa Taberna, un restaurante enfocado en la cocina tradicional.