Samantha Vallejo-Nágera, exjurado de 'MasterChef': "Estoy muy ilusionada con esta nueva etapa"

Televisión Española ha perdido en menos de una semana a dos de sus rostros más reconocidos: Marc Giró, que da el salto a Atresmedia, y Samantha Vallejo-Nágera, quien ha puesto punto final a su trayectoria en' MasterChef' tras 13 años vinculada al formato y un total de 38 ediciones, incluyendo las versiones de anónimos, Celebrity, Junior, Navidad y Abuelos.

La noticia está dando mucho de qué hablar. Por esta razón, la exjurado de 'MasterChef' compartió un breve comunicado a través de sus redes sociales. "Después de 13 años como jurado de MasterChef, solo tengo buenas palabras para el programa. Tanto de agradecimiento, como de cariño por cada una de las personas que han pasado durante tantos años por él", empezó diciendo.

"He aprendido, disfrutado y, sobre todo, me he reído muchísimo; ha sido toda una experiencia que me llevo conmigo para siempre, de la que solo guardo grandes recuerdos. Pero ha llegado el momento de poner fin a esta etapa y emprender nuevos retos", aseguró.

Además, dejó claro que iba a seguir en la televisión, aunque no reveló nada: "Estoy muy ilusionada con esta nueva etapa, de la que os contaré cosas muy pronto".

Samantha Vallejo-Nágera, en 'MasterChef' / LA 1

No obstante, ha trascendido que estará presente en 'DecoMasters', un programa de la cadena pública que reúne a personalidades de distintos ámbitos para enfrentarse a diversas pruebas en las que pondrán a prueba sus habilidades. En esta aventura participará junto a su hermano, Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como Colate.

Samantha Vallejo-Nágera, baja sensible para 'MasterChef'

Televisión Española no lo ha tenido nada fácil para sustituir a Samantha, pero, finalmente, ha optado por cerrar la incorporación de Marta Sanahuja, una de las creadoras de contenido más seguidas de España. En su perfil de Instagram, la influencer comparte diversidad de recetas, tanto de platos saludables como de dulces.

Sanahuja cuenta con un total de 5 millones de seguidores, sumando Instagram, TikTok y YouTube. La creadora de contenido quiso compartir un mensaje anunciando que será la nueva jurado de 'MasterChef': "Demasiado feliz".

Es un perfil muy parecido al de Samantha, aunque llega a 'MasterChef' para traer aire fresco al formato. Muchos espectadores han compartido su punto de vista al respecto en X, antes conocido como Twitter, donde han explicado que era un buen momento para cambiar todo el jurado del programa.