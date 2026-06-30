Samantha Vallejo-Nágera, 56 años: "Entreno fuerza, nado los viernes y cada día practico un deporte distinto"

Cada vez más mujeres con agendas apretadas están incorporando el ejercicio diario como una parte imprescindible de su rutina. Entre el trabajo, la familia y los compromisos personales, encontrar tiempo para moverse ha pasado de ser un extra opcional a convertirse en una necesidad para mantener el bienestar físico y mental.

Los expertos coinciden en que mantenerse activa a cualquier edad —ya sea a los 30, 40, 50 o más de 60 años— tiene un impacto directo no solo en la forma física, sino también en el estado de ánimo, la calidad del sueño y la capacidad de concentración. Sin embargo, es a partir de los 50 cuando el ejercicio adquiere una relevancia aún mayor debido a los cambios hormonales asociados a la menopausia, que afectan al metabolismo, la energía y la masa muscular.

"Todos estos cambios en nuestro cuerpo los podemos encajar y solucionar entrenando mejor y de manera más inteligente", explica el entrenador personal Nacho Bosquet, especialista en longevidad saludable.

En este contexto, la chef y presentadora Samantha Vallejo-Nágera se ha convertido en un ejemplo de constancia y variedad en el entrenamiento. Lejos de centrarse en una única disciplina, ha optado por una rutina semanal muy completa que combina fuerza, cardio, yoga y descanso activo.

"Voy al gimnasio y los viernes nado. Cada día hago un deporte diferente, hago fuerza un día, yoga otro, spinning y un día libre", ha explicado la propia Samantha, destacando la importancia de la variedad para no caer en la monotonía.

Su enfoque encaja con las recomendaciones de los especialistas, que insisten en que la combinación de diferentes tipos de ejercicio es clave para un entrenamiento equilibrado. El trabajo de fuerza ayuda a mantener la masa muscular, el cardio mejora la salud cardiovascular y el yoga aporta flexibilidad, movilidad y bienestar general.

"Cada disciplina aporta algo distinto: tonifica, estira, moviliza y ayuda a conectar el cuerpo con la mente", señala la experta en yoga Xuan Lan, una de las voces más reconocidas del sector.

Además, los entrenadores recomiendan no descuidar la fuerza, especialmente en mujeres a partir de cierta edad. "Entrenar fuerza es una de las recomendaciones más importantes en los últimos años para mejorar la salud a largo plazo", apunta la entrenadora personal María Torralba.

Otro de los hábitos que sigue Samantha es la constancia horaria. "Me levanto todos los días a las siete y media de la mañana y a funcionar", afirma. Algo que también respaldan algunos expertos, que apuntan a que entrenar por la mañana puede ayudar a activar el metabolismo y mejorar la quema de grasa durante el día.

En conjunto, su rutina refleja una tendencia cada vez más extendida: entender el deporte no como una obligación estética, sino como una herramienta de salud integral. En palabras de la propia Samantha, "lo importante es sentirse bien, fuerte y con energía para afrontar el día". Una filosofía que resume una idea cada vez más presente: el ejercicio no solo cambia el cuerpo, sino también la forma de vivirlo.