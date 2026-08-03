Salvador Macip, experto en longevidad: "No recomendaría a nadie hacer ayuno intermitente, pero yo lo hago"

La longevidad ya no solo trata de cuántos años podemos vivir, sino de la calidad de vida que podemos mantener en el tiempo. En busca de aumentar la esperanza de vida saludable, hay varios factores que pueden determinar esta cifra. La genética es un elemento importante, pero el estilo de vida es una variable clave para el envejecimiento.

En este sentido, algunos de los hábitos saludables más conocidos son llevar una buena alimentación, hacer actividad física moderada, bajar la exposición al estrés y tener vínculos sociales fuertes. No obstante, las redes sociales se han llenado de dietas milagro y soluciones alternativas que poco tienen que ver con la realidad.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

Por este motivo, el diario 'La Vanguardia' ha entrevistado en el video pódcast 'Longevity' al médico y experto en longevidad Salvador Macip. El investigador de la Fundación Pasqual Maragall es director de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), catedrático de Medicina Molecular en la UOC y en la Universidad de Leicester (Reino Unido) y doctor en Genética Molecular.

Durante la charla, Macip define cuál es el objetivo de la longevidad más allá de aumentar la esperanza de vida: "Lo que buscamos los científicos que trabajamos seriamente en envejecimiento no es alargar la vida porque sí. Lo que queremos es conseguir un envejecimiento saludable. La pregunta importante no es si viviremos 120 años, es si podremos llegar a los 90 o a las 100 con buena salud".

Ciclista senior / PEXELS.

Al respecto del ayuno intermitente, el médico hace la siguiente reflexión: "Yo no recomendaría a nadie que hiciera ayuno intermitente como una norma general. Y, sin embargo, yo lo hago. Parece una contradicción, pero no lo es. No puedo recomendar algo a toda la población cuando todavía desconocemos cómo responde cada metabolismo".

En este punto, Macip asegura al citado medio que "en mi caso, me hace sentir bien". Sin embargo, el docente aclara que "hay personas que necesitan desayunar mucho y otras que funcionan mejor sin hacerlo". Por este motivo, considera que "debemos escuchar más a nuestro cuerpo y dejar de buscar recetas universales".

Otra de las tendencias en redes sociales es el consumo de suplementos nutricionales como la creatina, las proteínas, la vitamina D o el magnesio. Para Macip, "los suplementos se tendrían que tomar cuando te falta algo".

El investigador del envejecimiento recomienda ir al médico y hacer una analítica previa. De lo contrario, podría suponer un riesgo para la salud: "Yo creo que esto hay que escuchar a tu médico y te lo tiene que recetar para casos muy concretos con problemas muy concretos. Eso no es para la población general".