El nuevo barco de MSC que sale de Barcelona tiene 300 metros cuadrados dedicados solo al chocolate

MSC World Asia, el nuevo buque insignia de MSC Cruceros que comenzará a navegar por el Mediterráneo el próximo 4 de diciembre de 2026 con Barcelona como uno de sus puertos de embarque, llega con un argumento difícil de ignorar para los amantes del chocolate: a bordo habrá una boutique Venchi de 300 metros cuadrados, la más grande que esta marca italiana ha instalado jamás en un crucero.

La colaboración entre MSC Cruceros y Venchi no es nueva, pero sí lo es su dimensión. El espacio ocupará la cubierta 6 del barco, en la zona conocida como la Galleria, y tendrá capacidad para más de 60 pasajeros al mismo tiempo. Dentro, conviven tres propuestas en una: chocolatería, cafetería y heladería artesanal, todo bajo el mismo techo y con un diseño que mezcla artesanía italiana con estética contemporánea.

El elemento más llamativo del espacio es su "laboratorio del chocolate", donde los pasajeros podrán observar a maestros chocolateros trabajando en directo e incluso crear sus propias tabletas personalizadas con ingredientes como la avellana del Piamonte o el caviar de chocolate de la marca. Herramientas digitales permiten además personalizar los diseños antes de que tomen forma física.

La oferta cambia a lo largo del día. Por la mañana, la boutique funciona como cafetería con espresso italiano, cruasanes y crepes recién preparadas. Por la tarde deriva hacia los cócteles con infusión de chocolate, una propuesta más sofisticada que convierte el espacio en algo parecido a un bar de autor con mucho carácter.

MSC Cruceros y Venchi han creado también un sabor de helado exclusivo para celebrar la alianza. Se llama "Crunchy Waves" y estará disponible en tiendas seleccionadas de Venchi en todo el mundo durante el mes de agosto, antes de incorporarse definitivamente a la carta del barco cuando este empiece a navegar en diciembre. El helado combina una base de vainilla con trozos de galleta de avellana y caramelo toffee salado, y una capa azul de espirulina que recrea visualmente los tonos del Mediterráneo.

MSC World Asia contará con más de 40 bares, salones, cafeterías y restaurantes, muchos desarrollados junto a socios culinarios de referencia internacional. La experiencia Venchi es, con diferencia, la más grande y ambiciosa de todas las que se han anunciado hasta ahora.