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El nuevo barco de MSC que sale de Barcelona tiene 300 metros cuadrados dedicados solo al chocolate
El nuevo buque insignia de MSC Cruceros incorpora la mayor experiencia Venchi en el mar, con chocolatería, cafetería, heladería artesanal y un sabor de edición limitada creado especialmente para la ocasión.
MSC World Asia, el nuevo buque insignia de MSC Cruceros que comenzará a navegar por el Mediterráneo el próximo 4 de diciembre de 2026 con Barcelona como uno de sus puertos de embarque, llega con un argumento difícil de ignorar para los amantes del chocolate: a bordo habrá una boutique Venchi de 300 metros cuadrados, la más grande que esta marca italiana ha instalado jamás en un crucero.
La colaboración entre MSC Cruceros y Venchi no es nueva, pero sí lo es su dimensión. El espacio ocupará la cubierta 6 del barco, en la zona conocida como la Galleria, y tendrá capacidad para más de 60 pasajeros al mismo tiempo. Dentro, conviven tres propuestas en una: chocolatería, cafetería y heladería artesanal, todo bajo el mismo techo y con un diseño que mezcla artesanía italiana con estética contemporánea.
El elemento más llamativo del espacio es su "laboratorio del chocolate", donde los pasajeros podrán observar a maestros chocolateros trabajando en directo e incluso crear sus propias tabletas personalizadas con ingredientes como la avellana del Piamonte o el caviar de chocolate de la marca. Herramientas digitales permiten además personalizar los diseños antes de que tomen forma física.
La oferta cambia a lo largo del día. Por la mañana, la boutique funciona como cafetería con espresso italiano, cruasanes y crepes recién preparadas. Por la tarde deriva hacia los cócteles con infusión de chocolate, una propuesta más sofisticada que convierte el espacio en algo parecido a un bar de autor con mucho carácter.
MSC Cruceros y Venchi han creado también un sabor de helado exclusivo para celebrar la alianza. Se llama "Crunchy Waves" y estará disponible en tiendas seleccionadas de Venchi en todo el mundo durante el mes de agosto, antes de incorporarse definitivamente a la carta del barco cuando este empiece a navegar en diciembre. El helado combina una base de vainilla con trozos de galleta de avellana y caramelo toffee salado, y una capa azul de espirulina que recrea visualmente los tonos del Mediterráneo.
MSC World Asia contará con más de 40 bares, salones, cafeterías y restaurantes, muchos desarrollados junto a socios culinarios de referencia internacional. La experiencia Venchi es, con diferencia, la más grande y ambiciosa de todas las que se han anunciado hasta ahora.
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