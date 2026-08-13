Salva, electricista: "Si tus enchufes de la cocina están siempre llenos de grasa y suciedad, hay una solución"

Si tienes enchufes en la cocina, y sobre todo si están cerca de la propia zona de cocina o del fregadero, es fácil que terminen acumulando grasa y suciedad. De ello ha hablado Salva, un electricista que ha dado con la solución del problema.

Esta es la solución que necesitas para que tus enchufes no acumulen suciedad

En primer lugar, Salva señala que es completamente normal que estos enchufes estén llenos de suciedad. Incluso si se limpian diariamente, puede ser difícil eliminar todos los restos que se forman del uso continuado de la cocina.

Si uno cocina con aceite, es fácil que salte. Si se cocina con mucho humo, eso también acaba afectando. La realidad es que el proceso de cocinar es algo que siempre deja restos.

El principal problema es que la grasa acaba llegando a zonas interiores del enchufe que son mucho más difíciles de limpiar. La solución de Salva parte precisamente de evitar que la suciedad pueda llegar hasta ellas.

Para evitar justamente que la suciedad se acumule en el interior del enchufe, Salva muestra el proceso de instalación de un complemento que parece ser una solución especialmente pensada para este problema en estos casos: el Simon 270 Clean Schuko.

Esencialmente, se trata de un marco de enchufe que evita que la suciedad se cuele al tapar por completo la parte interior del enchufe. De este modo, no se pierde funcionalidad pero además se gana mucho en limpieza al eliminar el problema de base.

Salva, electricista / Youtube

En el vídeo se puede ver el proceso de instalación de la mano de Salva, y lo cierto es que parece ser considerablemente sencillo. En cualquier caso, al tratarse de una intervención sobre una instalación eléctrica, debe realizarse con las medidas de seguridad correspondientes y recurrir a un profesional si no se tienen los conocimientos necesarios.

El resultado es bastante llamativo: la superficie del enchufe queda cerrada y prácticamente plana mientras no se utiliza, y solo se desplaza hacia dentro cuando conectamos una clavija.

Electricista / archivo

Asimismo, vale la pena destacar que aunque el marco que Salva muestra es redondo en este caso, también se venden marcos cuadrados. Así que si el redondo no encaja con tu estética, sabes que existen alternativas.

El vídeo de Salva pone de manifiesto que, en determinadas zonas de la cocina, mantener completamente limpio el interior de un enchufe puede resultar complicado por su propio diseño. Una solución como esta busca precisamente evitar que la grasa llegue a esas zonas difíciles de alcanzar.

Así que si tienes un problema como este, puede que te salga más a cuenta dejar el quebradero de cabeza de la limpieza y buscar un marco de enchufe que haga que limpiar sea tan sencillo como pasar un trapo por encima.