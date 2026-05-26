El estado de salud de David Broncano, en el punto de mira: "He descubierto el pañal de adultos"

La segunda temporada de 'La Revuelta', programa presentado por David Broncano, está siendo bastante irregular, ya que no ha conseguido captar más audiencia y ha empeorado sus registros en comparación con el año anterior, cuando competía directamente contra 'El Hormiguero', conducido por Pablo Motos. Sin embargo, el ente público sigue apostando fuertemente por el formato del presentador jiennense.

En la última emisión de 'La Revuelta', las invitadas fueron las actrices Victoria Martín, Laura Weissmahr, Macarena García y Anna Castillo para promocionar la serie 'Se tiene que morir mucha gente', una obra cinematográfica basada en el libro de la cómica y guionista Victoria Martín.

Como es habitual, Broncano presentó el programa, pero estuvo a punto de no hacerlo. El presentador jiennense reconoció que sufrió una intoxicación que estuvo a punto de dejarle KO por completo, aunque finalmente resistió para poder realizar la entrevista con las cuatro intérpretes.

Solo al recibir a las invitadas, el jiennense avisó que se encontraba realmente "fatal".

El conductor del programa expresó que "he tenido un problema grave anoche", lo que "le dejó un día y medio sin comer", pues sufrió una intoxicación, aunque no sabía si podía ser también una "gastroenteritis".

Lo que dejó claro es que nunca había sufrido tanto: "Fue dramático, nunca había estado tanto rato, me mareé... Fui al baño, me desmayé y me quedé agarrado al baño, un verdadero drama...".

En ese instante de la retransmisión, el conductor de 'La Revuelta' aseguró que "cuando me he levantado, todavía la compuerta no había cerrado. Pero he ido a la farmacia y he descubierto una cosa, el pañal de adultos."

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Entre bromas, Broncano desveló que es "como un calzoncillo, lo voy a usar todos los días. Ya lo he usado y he meado". El estado de salud está en el punto de mira y muchos se preguntan si el andaluz podrá estar presente en la nueva entrega de 'La Revuelta'.